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78歲武打明星拒坐博愛座！搭車慘遭老人驅趕　驗明身分結局超展開

▲78歲武打明星衛子雲不敢坐博愛座，曾排在高鐵敬老購票區，慘遭後方老人驅趕，驗明身分發現自己更年長，對方才趕緊道歉賠不是。（圖／《命運好好玩》YouTube）
▲78歲武打明星衛子雲不敢坐博愛座，曾排在高鐵敬老購票區，慘遭後方老人驅趕，驗明身分發現自己更年長，對方才趕緊道歉賠不是。（圖／《命運好好玩》YouTube）

記者黃雅琪／綜合報導

78歲香港邵氏明星衛子雲（本名：章桓）因主演電視劇《小李飛刀》走紅，更參演過《女子公寓》、《諸葛四郎大鬥雙假面》、《快樂英雄》等電影。他曾上節目分享搭乘大眾運輸工具的心得，提到因為習武多年的關係，外型上看不出年紀，因此也不敢坐博愛座，曾經排高鐵敬老購票隊伍，遭到其他乘客驅趕，還有持敬老票搭公車時，被司機要求驗明身分的經驗。

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78歲的衛子雲習武多年、飲控嚴格，外型上看起來精壯年輕，他上節目《命運好好玩》時吐露自己不敢坐博愛座的無奈心聲；擁有敬老卡（年滿65歲以上長者可持有）的他，有一回搭公車卻招來司機懷疑年紀，下車時被對方要求出示身分證明，才順利過關。

▲武打明星衛子雲上節目《命運好好玩》，分享自己搭乘大眾運輸工具的經驗。（圖／《命運好好玩》YouTube）
▲武打明星衛子雲上節目《命運好好玩》，分享自己搭乘大眾運輸工具的經驗。（圖／《命運好好玩》YouTube）
除了搭公車被檢驗證件之外，衛子雲還提到搭高鐵時的無奈經驗，當時他排在孕婦、年長者專用的無障礙售票窗口等待購票，突然間被後方阿公戳了一下身體大喊：「年輕人，你不是排這裡，你去前面！」阿公叫他去排一般民眾售票窗口，衛子雲又好氣又好笑的給對方看證件說：「我也是老人！」有趣的是，該名阿公年紀甚至比他還小，得知自己失禮、立刻道歉。

衛子雲認為，自己長年練武身體硬朗，可以將博愛座讓給更多需要的人，不需要因為年紀較長就一定得坐博愛座。跟上時代的他，近年更玩起多個自媒體平台、傳授達摩易筋經氣功，沒有特別開班授課，平常會去扶輪社演講，遇到有緣的企業家就收為徒弟，傳授所學的氣功養生祕方，造福群眾。

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