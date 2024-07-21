78歲武打明星拒坐博愛座！搭車慘遭老人驅趕 驗明身分結局超展開
78歲香港邵氏明星衛子雲（本名：章桓）因主演電視劇《小李飛刀》走紅，更參演過《女子公寓》、《諸葛四郎大鬥雙假面》、《快樂英雄》等電影。他曾上節目分享搭乘大眾運輸工具的心得，提到因為習武多年的關係，外型上看不出年紀，因此也不敢坐博愛座，曾經排高鐵敬老購票隊伍，遭到其他乘客驅趕，還有持敬老票搭公車時，被司機要求驗明身分的經驗。
記者黃雅琪／綜合報導
78歲的衛子雲習武多年、飲控嚴格，外型上看起來精壯年輕，他上節目《命運好好玩》時吐露自己不敢坐博愛座的無奈心聲；擁有敬老卡（年滿65歲以上長者可持有）的他，有一回搭公車卻招來司機懷疑年紀，下車時被對方要求出示身分證明，才順利過關。
除了搭公車被檢驗證件之外，衛子雲還提到搭高鐵時的無奈經驗，當時他排在孕婦、年長者專用的無障礙售票窗口等待購票，突然間被後方阿公戳了一下身體大喊：「年輕人，你不是排這裡，你去前面！」阿公叫他去排一般民眾售票窗口，衛子雲又好氣又好笑的給對方看證件說：「我也是老人！」有趣的是，該名阿公年紀甚至比他還小，得知自己失禮、立刻道歉。
衛子雲認為，自己長年練武身體硬朗，可以將博愛座讓給更多需要的人，不需要因為年紀較長就一定得坐博愛座。跟上時代的他，近年更玩起多個自媒體平台、傳授達摩易筋經氣功，沒有特別開班授課，平常會去扶輪社演講，遇到有緣的企業家就收為徒弟，傳授所學的氣功養生祕方，造福群眾。