周慧敏化妝一半被拍！56歲沒修圖真面目現形 歌迷都不敢相信
港星周慧敏入行近40年，經典作品橫跨影視歌，有「永遠的玉女掌門人」美譽，年初與老公倪震迎來15週年水晶婚，今年將滿57歲的她，沒有選擇退休，依然活躍演藝圈，也經常在社群平台上和粉絲互動。周慧敏近來分享一張正在做妝髮的照片，沒有修圖的她，完全看不出實際年齡，狀態好到令人難以置信。
記者楊穎軒／綜合報導
周慧敏日前在粉專發文，透露即將啟動全新巡演《地老天荒愛一場-周慧敏巡迴演唱會》，首站於8月31日在澳門起跑，希望樂迷屆時把時間空出來給她，周慧敏說，該套世巡為前一套演唱會的2.0版本，加入全新rundown和舞台服，「我將會全力以赴見大家！」
除了宣布演唱會訊息，周慧敏附上準備拍攝演唱會海報、正在弄妝髮的側拍照，只見她略施脂粉，穿小背心外加吊帶衣，坐在化妝間椅子上，由一旁髮型師打理秀髮，年過半百的周慧敏，露出的皮膚白到發光，即便沒有後製修飾，仍看不到一點瑕疵，體態方面，她的下顎、肩頸線條清晰，雙臂纖細，整體維持得相當好。
貼文發布後，許多粉絲興奮大呼：「於又可以見到阿V啦」、「太高興了！要有香港呀」、「希望有廈門站」、「激動到起飛，澳門見」、「So pretty」、「側顏女神」、「永遠不老！」還有不少台灣粉絲許願：「來台灣」、「有台灣場次嗎」、「期待台灣也有演唱會！」