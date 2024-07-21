一粒爆紅前是上班族！徵選上啦啦隊關鍵曝光 竟是靠王心凌這首歌
2024中華職棒明星對抗賽昨（20）日起一連兩天在臺北大巨蛋火熱開打！台鋼雄鷹「Wing Stars」啦啦隊女神一粒重現「保勝大弟葉保弟」嗩吶應援曲也成為場上焦點，她近來代言手遊，受訪時揭開自己的學霸身分，更透露自己在加入啦啦隊前竟然當了2年的上班族，啦啦隊徵選會上，全是靠著「甜心教主」王心凌的歌曲《愛你》。
記者吳昕蓓／綜合報導
一粒去年（2023）於啦啦隊海選中脫穎而出，在球季還沒正式開打前的春訓，就因爲一曲「保勝大弟葉保弟」嗩吶應援曲迅速爆紅，被網友讚譽為「就像是從漫畫裡走出的美少女」，她不但清純可人，真實身分還是不折不扣的學霸，擁有輔大織品系、法文系雙主修學位，語文能力更相當突出，多益分數高達960分，她曾在台灣邦交國史瓦帝尼總理、親王來台時，代表球團擔任翻譯接待貴賓，才貌出眾的完美女神形象，讓她的人氣迅速攀升。
提及進入啦啦隊界的契機，一粒表示自己當了2年的上班族後，因為對表演有興趣，想朝這方面領域發展，在看到台鋼啦啦隊招募啟事時，馬上燃起表演魂，進而報名徵選。她自謙雖然不是科班出身，但對舞蹈表演一直有熱情，還自學K-POP舞蹈，最終跳出一片天。一粒憶及徵選時的「殺手鐧」，表示在團體舞蹈表演的項目，她因為表演王心凌的《愛你》而脫穎而出，「當時準備可愛風，有特別對著鏡子練習臉部表情，可能是這個部分讓評審看到我」，最後她以優選身分進入「Wing Stars」，也迅速在眾多成員中被看見。
這次為了拍攝廣告，一粒頂著體感溫度45度高溫，在烈陽下揮棒拍攝一整天，她笑稱自己是高雄人很耐熱，最值得一提的是，這居然是她人生「首握」球棒解鎖，一粒訝異球棒比想像中還重，讓她揮到手痠、腰更痠，但她絲毫一點都不喊苦，還大呼好玩，「當下會覺得自己彷彿是真的要上場打擊的球員，雖然後來揮得手有點酸，但還是玩的很開心。」