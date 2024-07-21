快訊／十盛奶茶爆爭議！紀卜心亮最新聲明：衛生局認定沒有違規
人氣網紅紀卜心、見習網美小吳創立的「十盛熟成奶茶專賣店」被消基會點名奶茶成分標示不清，儘管店面有發聲明自清，兩位老闆選擇低調不多做回應，引發消費者不滿，紀卜心今（21）日在IG上傳多張最新聲明稿，強調衛生局17日稽查後認定十盛「並無違規事宜」，希望弭平爭議。
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的聲明，十盛強調，店內販售的「熟成奶茶」是「熟成生乳」加上「鮮奶」調製而成，並非鮮奶茶，他們也從未對外宣傳有賣純鮮奶茶，而使用的鮮奶為本土品牌，至於十盛菜單和官方網站都沒有標示使用「北海道鮮乳」，所有飲料用的是「北海道乳源的熟成生乳物」與「台灣鮮奶」。
聲明寫道：「兩位品牌主裡人身為網路媒體創作者，乘載各界關注與期待，感謝大眾批評與建言，未來也會和十盛管理團隊一起以更高標準審視品牌飲品與服務。」紀卜心也強調，全部內容都是北市衛生局官員針對輿論的質疑，前往通化門市稽核查驗後所做的報告，「不是我們自己打的。」
紀卜心2013年以人氣部落客發跡，大多分享美妝、穿搭心得，19歲時臉書就有超過60萬人追蹤，受封「中學生女神」，6年後參加節目《娛樂百分百》的「凹嗚狼人殺」單元，以清晰的思路、邏輯打開知名度，被觀眾封為「狼人殺女神」之一。見習網美小吳以無厘頭，貼近生活的影音創作走紅，半年就從美容工作室老闆轉換跑道，專心當全職YouTuber，目前頻道有131萬人訂閱。