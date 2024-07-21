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執政2個月！卓榮泰全代會報告施政成果　宣布三項重大承諾

▲▲卓榮泰出席民進黨全代會，提出三項承諾包括全力維護憲政體制不容破壞、捍衛國家安全與主權不容侵犯與堅持經濟發展與公平分配兩者並重。（圖／記者吳翊緁攝，2024.07.21）
▲▲卓榮泰出席民進黨全代會，提出三項承諾包括全力維護憲政體制不容破壞、捍衛國家安全與主權不容侵犯與堅持經濟發展與公平分配兩者並重。（圖／記者吳翊緁攝，2024.07.21）

記者陳威叡／台北報導

民進黨今（21）日下午舉行全國黨代表大會，行政院長卓榮泰也過程中進行施政報告，強調520上任後行動創新內閣也正式上路，將開啟新時代國家引擎，要為老問題找出新方法，為新問題找出好方法，也提及國會改革法案，目前違憲條文大部分都已凍結，為了維護憲政秩序，懇請同志要繼續努力團結，希望在釋憲工程上不僅要受社會肯定，也要還給《憲法》一個公道，最後提出三項重大承諾，包括全力維護憲政體制不容破壞、捍衛國家安全與主權不容侵犯與堅持經濟發展與公平分配兩者並重。

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卓榮泰致詞時首先表示，1月13日民進黨延續前總統蔡英文8年執政根基，獲得國人肯定贏得勝利，在場黨員居功厥偉，自己受到總統直派負責行政院工作，必定會全力以赴，達成總統交付目標，520行動創新內閣正式上路，也開啟新時代國家引擎，要要老問題找出新方法，為新問題找出好方法。

卓榮泰也提到花蓮受到0403地震所苦，災後重建自己親自擔任召集人，協助花蓮賑災重建，並將經費提高至近300億元，並定期每個月前往花蓮，也預告將在本月26日搭乘火車前往，親自體驗一條回花蓮安全回家的路。

接續卓榮泰也提及打擊黑金槍毒詐重要，治安五稜包括打詐、掃黑、肅貪、清毒與斷金五面向，徹底維護治安，唯有公權力的伸張 才能保障人民，而詐騙集團深惡痛絕的事情，坦言政府起步較慢，彈堅持打詐到底，也透過打詐新法，讓執政者握有利器，給人民安心社會。反毒部分，強調將守護國人安全，四大目標包括阻斷供需、減少毒害、穩定復歸與抑制再犯。

此外還包括行人安全、巴黎奧運、軍公教調薪、行政院經濟發展委員會等議題。對於國會改革法案，卓榮泰也說明，總統府、行政院與黨團等提出覆議，目前一切違憲條文大部分都已凍結，感謝訴訟代理人辛勞，維持憲政秩序，懇請同志要努力團結，希望在釋憲工程上受社會肯定，「還憲法一個公道！」

最後卓榮泰也提出三項重大承諾，站在民主的第一線，全力維護憲政體制不容破壞；站在和平的第一線，捍衛國家安全與主權不容侵犯；站在繁榮的第一線，堅持經濟發展與公平分配兩者並重，強調這就是行政團隊為總統、國人的承諾，大家一起努力共享勝利！

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