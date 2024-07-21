執政2個月！卓榮泰全代會報告施政成果　宣布三項重大承諾

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卓榮泰也提到花蓮受到0403地震所苦，災後重建自己親自擔任召集人，協助花蓮賑災重建，並將經費提高至近300億元，並定期每個月前往花蓮，也預告將在本月26日搭乘火車前往，親自體驗一條回花蓮安全回家的路。
接續卓榮泰也提及打擊黑金槍毒詐重要，治安五稜包括打詐、掃黑、肅貪、清毒與斷金五面向，徹底維護治安，唯有公權力的伸張 才能保障人民，而詐騙集團深惡痛絕的事情，坦言政府起步較慢，彈堅持打詐到底，也透過打詐新法，讓執政者握有利器，給人民安心社會。反毒部分，強調將守護國人安全，四大目標包括阻斷供需、減少毒害、穩定復歸與抑制再犯。
此外還包括行人安全、巴黎奧運、軍公教調薪、行政院經濟發展委員會等議題。對於國會改革法案，卓榮泰也說明，總統府、行政院與黨團等提出覆議，目前一切違憲條文大部分都已凍結，感謝訴訟代理人辛勞，維持憲政秩序，懇請同志要努力團結，希望在釋憲工程上受社會肯定，「還憲法一個公道！」
最後卓榮泰也提出三項重大承諾，站在民主的第一線，全力維護憲政體制不容破壞；站在和平的第一線，捍衛國家安全與主權不容侵犯；站在繁榮的第一線，堅持經濟發展與公平分配兩者並重，強調這就是行政團隊為總統、國人的承諾，大家一起努力共享勝利！