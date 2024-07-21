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《背著善宰跑》金惠奫「愛慘台灣芒果」　要去猴硐貓村跟牠們對話

▲電視劇《背著善宰跑》女主角金惠奫將於8月24日在台舉辦見面會，但這不是她第一次來台，曾旅遊寶島的金惠奫，對芒果、猴硐貓村印象深刻。（圖／tvN《背著善宰跑》官網）
▲電視劇《背著善宰跑》女主角金惠奫將於8月24日在台舉辦見面會，但這不是她第一次來台，曾旅遊寶島的金惠奫，對芒果、猴硐貓村印象深刻。（圖／tvN《背著善宰跑》官網）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓劇《背著善宰跑》女主角金惠奫將於8月24日來台舉辦粉絲見面會，但這不是她第一次訪台，透露幾年前曾到台北旅遊，吃了很多美食，特別難忘芒果，還去了猴硐貓村，不過她當時對貓還不太了解，現在自己養了貓，「如果再去一次的話，應該能聽懂貓的語言了，哈哈，希望透過這次台北見面會，還能有機會品嚐美食」。

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▲金惠奫因為2018年在《天空之城》飾演勢利學生「姜藝瑞」走紅，細路大開。（圖／翻攝JTBC《Sky Castle》官網）
▲金惠奫因為2018年在《天空之城》飾演勢利學生「姜藝瑞」走紅，戲路大開。（圖／翻攝JTBC《Sky Castle》官網）
曾演《鬼怪》《隧道》沒人記得　當《天空之城》勢利女「姜藝瑞」爆紅

金惠奫今年27歲，她在2013年16歲時以電視劇《逆轉人生》出道，隔年在馬東石、朴海鎮主演戲劇《壞傢伙們》中的短暫出現讓人印象深刻；之後金惠奫為了專注課業，僅客串少數電視劇，包含《藍色海洋的傳說》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《隧道》等知名韓劇。

大學畢業前，金惠奫出席各種試鏡，2018年在知名校園劇《天空之城Sky Castle》飾演勢力高材生「姜藝瑞」大走紅，她也憑藉此劇拿下「第55屆百想藝術大賞」的最佳女新人殊榮，演藝事業迅速攀升，也在2019年當上女一，合作路雲、李宰旭主演電視劇《偶然發現的一天》、主演電影《推土機女孩》；直到今年2024重返小螢幕，接演奇幻劇《背著善宰跑》人氣再三級跳，同時帶旺合作的男主角邊佑錫。

▲韓劇《背著善宰跑》女主角金惠奫（左）跟男主角邊佑錫身高相差30公分，導致2人對戲時，金惠奫眼神不小心會變成翻白眼。（圖／愛奇藝國際站）
▲金惠奫（左）跟邊佑錫因為主演《背著善宰跑》，2人身價名氣都翻倍。（圖／愛奇藝國際站）
二度來台灣、卻是第一次見粉絲　想為大家創造幸福回憶

目前距離見面會僅剩1個月，金惠奫表示無論是首爾、日本或台北的演出，為了不辜負大家的期待，要讓粉絲留下幸福回憶，所以努力籌備活動，她從企劃就開始參與，每個細節都含有她對粉絲的心意，就連活動名稱「Hye-ppiness」亦具有特別意義，她說：「就像『happiness』這個詞一樣，盼能一起擁有幸福的回憶，所以將我的名字『Hye』結合在一起，為這次的見面會命名，除了帶來正能量，也能共創充滿美好與歡笑的時光！」

對於出道一路來，陪伴左右的粉絲，金惠奫感激表示：「謝謝大家對每部作品的支持，每當粉絲們給我力量，或因我演出的電視劇、電影而感到幸福、開心的時候，我都會想『幸好演戲了！幸好，我沒放棄，從辛苦的道路裡走出來了！』所有鼓勵都成為我足以堅持到現在的動力，所以想對粉絲們說聲謝謝，以後會透過更多作品，以更加進步且不斷成長的面貌和大家見面。」

《2024 KIM HYE YOON FANMEETING in TAIPEI [Hye-ppiness]》資訊
演出時間：2024年8月24日（六）18：00
演出地點：台大綜合體育館1樓（台北市大安區羅斯福路四段1號）
演出票價：5280元（VVIP）、4680元、3680元、2680元
售票時間：2024年7月22日（日）12：00
售票系統：寬宏售票系統、萊爾富、OK便利超商

▲金惠奫出道11年，將於8月24日首度在台北舉辦粉絲見面會。（圖／寬宏藝術）
▲金惠奫出道11年，將於8月24日首度在台北舉辦粉絲見面會。（圖／寬宏藝術）

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