《背著善宰跑》金惠奫「愛慘台灣芒果」　要去猴硐貓村跟牠們對話

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金惠奫今年27歲，她在2013年16歲時以電視劇《逆轉人生》出道，隔年在馬東石、朴海鎮主演戲劇《壞傢伙們》中的短暫出現讓人印象深刻；之後金惠奫為了專注課業，僅客串少數電視劇，包含《藍色海洋的傳說》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《隧道》等知名韓劇。
大學畢業前，金惠奫出席各種試鏡，2018年在知名校園劇《天空之城Sky Castle》飾演勢力高材生「姜藝瑞」大走紅，她也憑藉此劇拿下「第55屆百想藝術大賞」的最佳女新人殊榮，演藝事業迅速攀升，也在2019年當上女一，合作路雲、李宰旭主演電視劇《偶然發現的一天》、主演電影《推土機女孩》；直到今年2024重返小螢幕，接演奇幻劇《背著善宰跑》人氣再三級跳，同時帶旺合作的男主角邊佑錫。
二度來台灣、卻是第一次見粉絲 想為大家創造幸福回憶
目前距離見面會僅剩1個月，金惠奫表示無論是首爾、日本或台北的演出，為了不辜負大家的期待，要讓粉絲留下幸福回憶，所以努力籌備活動，她從企劃就開始參與，每個細節都含有她對粉絲的心意，就連活動名稱「Hye-ppiness」亦具有特別意義，她說：「就像『happiness』這個詞一樣，盼能一起擁有幸福的回憶，所以將我的名字『Hye』結合在一起，為這次的見面會命名，除了帶來正能量，也能共創充滿美好與歡笑的時光！」
對於出道一路來，陪伴左右的粉絲，金惠奫感激表示：「謝謝大家對每部作品的支持，每當粉絲們給我力量，或因我演出的電視劇、電影而感到幸福、開心的時候，我都會想『幸好演戲了！幸好，我沒放棄，從辛苦的道路裡走出來了！』所有鼓勵都成為我足以堅持到現在的動力，所以想對粉絲們說聲謝謝，以後會透過更多作品，以更加進步且不斷成長的面貌和大家見面。」
《2024 KIM HYE YOON FANMEETING in TAIPEI [Hye-ppiness]》資訊
演出時間：2024年8月24日（六）18：00
演出地點：台大綜合體育館1樓（台北市大安區羅斯福路四段1號）
演出票價：5280元（VVIP）、4680元、3680元、2680元
售票時間：2024年7月22日（日）12：00
售票系統：寬宏售票系統、萊爾富、OK便利超商