福勝亭開運優惠限4天！豬排定食162元 白飯、高麗菜、湯吃到飽
月底吃到飽靠這餐！主打日式豬排的福勝亭，即日起至7月24日又發動「勝券在握」優惠，限時4天先到APP領買一送一優惠券，可爽吃到7月底，買開運豬排定食送咖喱雞肉定食，等於單份定食只要162元，就可享白飯、高麗菜絲、味噌湯吃到飽。
記者黃韻文／綜合報導
福勝亭周年慶不是最優惠，開運雙人餐攤下來更划算。三商餐飲集團推出福勝亭優惠，在《三商i美食》App首頁可領取優惠券，領券日期至7月24日，憑券至7月31日前都可到店兌換，買開運豬排定食+涼拌小菜+飲料2杯，就送和風咖哩雞肉定食，且內用、外帶皆適用。
實際試算，兩份定食原先總價是535元，若是憑券兌換雙人優惠餐，平攤下來單份定食約162元，且除了日式豬排、小菜、飲料之外，還有白飯、高麗菜絲、味噌湯無限吃到飽。另外還有分享餐優惠，買和風咖哩豬排定食、送鮮嫩炸雞柳定食。
因應周一「大暑」節氣到來，黑浮餐飲集團集結旗下品牌，7月22日限時一天快閃買一送一，活動僅限外帶，除湳洋鍋物可適於內用，單筆消費不限購買組數，不過不能寄杯，若是自備環保杯可再折抵現金5元。
🟡7月22日一日限定優惠
◼️黑浮咖啡：鮮榨果飲系列同品項外帶買1送1
◼️奎克咖啡：穿短褲／短裙消費，飲品全系列外帶買1送1，打卡再送精品莊園咖啡1杯（價值200元）
◼️麟鄰茶寓：珍稀茗茶、茶韻奶茶系列同品項外帶買1送1
◼️湳洋鍋物：馥之麗．泰妃奶茶內用外帶買1送1