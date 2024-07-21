54歲王菲淡出演藝圈「突現身台北街頭」！密會大咖好友6小時
天后王菲出道多年影歌雙棲，在歌唱及戲劇事業都有很好的成績，不過近年來逐漸淡出螢光幕前，也已經許久沒有出新專輯及開演唱會。不料近日卻被捕捉到她現身台北信義商圈街頭，只見她打扮相當樸素，將頭髮往後綁成包頭，看起來相當俐落。據了解，她這次到台北是為了和知名經紀人兼製作人邱瓈寬（寬姐）一起用餐，且聚會長達6小時，王菲直到深夜才離開。
記者朱祖儀／綜合報導
據《壹蘋新聞網》報導，王菲20日晚間5點多出現在台北信義商圈街頭，只見她身穿深色開襟上衣搭配長褲，還戴著黑色口罩看起來相當低調，沒有引起周遭注意。接著她隨即上了保母車到中山區巷弄的獨棟豪宅，過不久寬姐也現身進入該棟豪宅。王菲和寬姐聚會約過了6個小時，王菲晚上11點多才終於走出來並回到飯店。不過事後寬姐對此聚會沒有回應，陪同在王菲身邊的知名經紀人柴曉倩則回「是私人行程。」
事實上，邱瓈寬是王菲在演藝圈裡的重要推手，不僅相當會照顧人，也曾幫王菲寫過歌詞。6年前王菲出現在台北，當時也是為了和邱瓈寬聚會，邱瓈寬事後也在臉書PO出和王菲還有知名經紀人陳家瑛的合照，表示「聊得開心，吃得快樂。」
不過王菲近年來鮮少出現在鏡頭前，尤其她行事作風非常低調，更是讓歌迷難以捕捉到她的近況，因此男友謝霆鋒跑宣傳，難免都會被問到和王菲有關的話題。日前謝霆鋒在跑電影《海關戰線》的宣傳活動時，也有粉絲提到王菲，他當場害羞到蜷縮起身體，接著還轉身退後好幾步，模樣相當可愛，不少人直呼「我們都老了，鋒菲還在熱戀」、「謝霆鋒是有多愛王菲呀！20多年了…只要一提王菲名字就害羞成這樣。」