揭民進黨未來3大目標！賴清德：保障居住權益「不受炒房客侵害」

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賴清德表示，民進黨未來有幾項重要目標，需要大家繼續共同來打拚，第一， 建立台灣主體性的國家認同。他說，民主前輩過去不惜流血，用生命揭穿「台灣是反攻大陸基地」的錯誤，確立台灣優先的國家政策。
賴清德指出，民進黨現在責任是，團結人民，反併吞，確保國家主權，民進黨要盡全力，讓全國人民認識台灣自己的歷史文化，建立「生活在台灣的2300萬人是一個命運共同體」的國家認同，凝聚每一份力量，讓國家認同，不再成為外部分化、內部對立的破口，而是團結國人的力量。
第二，深化民主憲政體制，賴清德說，民主前輩過去的目標是突破戒嚴，推翻專制獨裁，爭取人民作主。現在，民進黨的責任是，維護權力分立的憲政體制，避免權力再度集中，危害民主，傷害人民的權利。
賴清德提到，過去，民主前輩要求開放黨禁，建立政黨政治，現在，民進黨的責任是，要進一步發揮民主精神，鞏固民主憲政體制，因為「沒有建立憲法規範的權威與共識」，政黨政治不可能健全。
賴清德說，民主國家不會因為一個人，或者少數人的衝動而失敗，而是在黨派惡鬥的過程中，長期忽略，甚至不接受憲政規範，民主慢慢被破壞，國家才有可能失敗。
賴清德說，過去，民主前輩爭取人民當家作主，國會全面改選，現在，民進黨的責任是要具體落實憲法「主權在民」的精神，繼續推動18歲公民權；以及持續反賄選、排除任何不公平選舉，確保主權在民。
「第三，保障自由人權！」賴清德表示，以前，民主前輩打破報禁，爭取言論自由，反對人民因為言論遭受迫害，現在，民進黨的責任是，防止言論自由被濫用，保障人民的權利不受假訊息、認知作戰的侵害，也同時保護民主社會。
賴清德提到，以前，民主前輩爭取身體的自由，反對當權者藉司法迫害人身自由，現在，民進黨的責任是，要繼續推動司法改革，維持社會正義，保護人民，建立人民對司法維護社會公義的信心。
賴清德說，以前，民主前輩是爭取人民有自由處分財產的自由。現在，民進黨的責任是，要保障人民的居住權益，不受炒地、炒房投機客的侵害。
賴清德說，民主前輩過去推動掃除政治、經濟、社會各方面的特權及不公，現在，民進黨的責任是，要努力實踐性別、族群、年紀、區域、貧富階級的平等，讓社會和諧穩定；過去，民主前輩是爭取集會結社的自由，現在，民進黨必須建立開放政府，讓更多社會自主公民力量，有參與政治決策的機會。
賴清德表示，台灣自從國會全面改選以來，已歷經三次政黨輪替，但是距離成熟憲政民主的目標，仍然有許多需要努力，特別是台灣有中國的因素，處境更加特殊。
賴清德強調，民主進步黨作為推動台灣民主的主要力量改革的第一品牌，永遠堅持民主自由的憲政體制，絕對不容許台灣因民主政治的失敗，而遭受滅亡的危險。
賴清德向同志喊話，理想是維持政黨永續發展的靈魂；人才是政黨生生不息的力量，台灣俗語說：番薯不怕落土爛，只求枝葉代代湠，「不論我們是在中央，或地方執政團隊，甚至在各級黨部、各種社團、或社會上不同崗位上打拚，讓我們彼此勉勵，永遠追隨民主前輩腳步，實現民進黨捍衛台灣主權，深化民主，維護和平，促進繁榮的理想，把一個更好、更穩固的台灣，交給我們的下一代！」