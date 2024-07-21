麥當勞「挺小戴」抽戴資穎簽名球衣！歡樂送優惠 必勝客買一送一
台灣首位世界羽球球后戴資穎再戰2024巴黎奧運「迎生涯最後一舞」，麥當勞號召大家一起「挺小戴」為戴資穎加油，歡樂送優惠爽吃「球后餐」，順便開搶「小麥麥家家酒」玩具；更在IG官方粉專推出「輪到你了」集氣活動，有機會成為小戴in援影片主角之一，還能再抽獎送出小戴「簽名球衣」。必勝客則有「買一送一」應援國際賽事優惠。
記者蕭涵云/綜合報導
📌麥當勞「挺小戴」送戴資穎簽名球衣！歡樂送開吃「球后餐」送「小麥麥家家酒」
麥當勞號召大家一起「挺小戴」為戴資穎加油，現在於IG官方粉專推出「輪到你了」集氣活動，即日起至8月5日，於麥當勞官方IG進入「挺小戴 I‘m in 」精選，上傳照片完成in援任務，就有機會成為小戴in援影片主角之一，還能再抽獎送出小戴「簽名球衣」！
現在麥當勞即日起至8月20日，歡樂送優惠還限時推出「球后餐」，精選戴資穎最愛的麥當勞餐點，放入「大麥克＋麥脆雞腿＋中薯＋冰蜂蜜紅茶」套餐優惠價219元（原價254元），現省35元；還可以順便開搶「小麥麥家家酒」。
📌必勝客應援國際賽事！4款「買一送一」
必勝客為所有選手送上奪金必勝祝福，也推出速食優惠來應援，4款「買一送一」優惠爽吃酥炸鱈魚圈、麻糬QQ球、蒜香軟法、巧克力冰藏起司塔都半價，最低49元起。還有「起司咔滋餅＋可樂」特價69元、日韓應援套餐599元優惠。