快訊／紀卜心手搖風波發聲！小吳親上火線 加碼曬「幸福碎片」
網紅紀卜心與見習網美小吳聯合創立的「十盛熟成奶茶專賣店」被消基會點名奶茶使用的奶類標示不清，兩人因為未在第一時間澄清此事，慘遭網友群起撻伐，紀卜心在沉寂11天後發聲回應，透過限動轉發手搖飲品牌的正式聲明，接著小吳也跟進曬出聲明，並強調「抽查完無違規事宜，我們完全沒被開罰」，指稱自己是被惡意抹黑，並曬出這幾天去首爾的片段，稱是「幸福碎片」，再度引發熱烈討論。
記者吳昕蓓／綜合報導
小吳在限時動態發文表示：「這些不實指控我們都能一一澄清，沒有在第一時間發聲，是希望有一個最好、最完整的答覆」，並指出部分媒體是在惡意帶風向，「很難不去聯想到是同行在操作，還快速上遍各個新聞，讓大家擔心了真的不好意思，需要改進的地方一定會確實的處理，謝謝大家」，他也強調自己的品牌沒有違規事宜，並曝光手搖飲品牌的正式聲明。
小吳近來到韓國遊玩，在澄清完後，他也分享這幾天的「首爾幸福的小碎片」，引來2萬名粉絲按讚支持，小吳在內文寫道：「我很幸福在這趟旅程遇到的每一個人，看到大家的笑容是我最開心的事。」
紀卜心2013年以人氣部落客發跡，大多分享美妝、穿搭心得，19歲時臉書就有超過60萬人追蹤，受封「中學生女神」，6年後參加《娛樂百分百》的「凹嗚狼人殺」單元，以清晰的思路、邏輯打開知名度，被觀眾封為「狼人殺女神」之一。見習網美小吳以無厘頭，貼近生活的影音創作走紅，半年就從美容工作室老闆轉換跑道，專心當全職YouTuber，目前頻道有131萬人訂閱。