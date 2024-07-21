洪一中勇奪中職明星賽打擊冠軍！賽後表示：可能我是比賽型選手
中職明星賽今年有新變革，今（21）舉辦首屆的「叫恁總欸出來打」打擊賽，結果由63歲「高齡」的台鋼雄鷹總教練洪一中以1060分奪冠，擊敗1020分的王建民，而洪總多次說：「自己沒有練，很意外自己會奪獎，很久沒打這麼多球，我都沒有練，這也可以拿冠軍，可能我是比賽型選手。」他透露，這次明星賽老婆跟女兒都有來看球，洪總還笑說：「昨天老婆跟女兒都說不會贏，不要漏氣就好，現在可以拿冠軍給他們看，請他們吃一頓大餐。」洪總預計可以拿到3萬元獎金，好好慰勞家人辛勞。
記者吳政紘/綜合報導
洪總賽前沒有偷練 還有一顆沒打到
63歲的洪一中，被稱為是「諸葛紅中」，生涯千勝不說，還有多次冠軍經驗，但他打擊實力也很不錯，雖生涯不是「力量型」打者，但他的上壘率、打擊穩定性跟不被三振的功夫都有一定實力。
洪總說：「都是台鋼副領隊（楊）士霈一直凹我，我才會參加，球迷高興就好，是不是年紀越打，評分標準越寬大，我認為平野惠一打得比較好，這可能是用歲數來排名。」
洪總拋球時，平野惠一還特地充當球僮，平野說：「洪總的節奏很好，難怪可以奪冠。」但他也提醒洪總不要閃到腰，洪總也謹記在心。
洪總多次說：「自己沒有練，很意外自己會奪獎，很久沒打這麼多球，我都沒有練，這也可以拿冠軍，可能我是比賽型選手。」