Hello Kitty「不是無嘴貓」！官方證實：她還養貓　身分誤會50年

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在7月18日播出的美國國家廣播公司（NBC）節目「今日秀」（Today）中，日本三麗鷗公司行銷與品牌管理副總裁Jill Koch接受採訪時表示：「Hello Kitty其實是個小女孩，在倫敦郊區出生成長。」
Koch還補充說：「她有媽媽和爸爸，還有一個雙胞胎妹妹咪咪（Mimmy），同時也是她最好的朋友。Hello Kitty喜歡烘焙餅乾，並結交新朋友。」
Hello Kitty身高體重曝光！還有男友存在
Koch在節目中更透露了Hello Kitty的身高和體重，「她的體重是3顆蘋果重，身高有5顆蘋果高。」
據三麗鷗官方資料，雖然Hello Kitty是人類小孩，但她臉上有著鬍鬚，並飼養著寵物貓，還有一個男朋友名叫丹尼爾（Daniel），以及成千上百位朋友。Hello Kitty這個角色想要傳達的核心價值為「友誼、善良及包容」 ，這些特質幫助她能夠超越國界、語言和文化，成為全球家喻戶曉的卡通明星。
Hello Kitty人氣無法擋！問世50年紅遍全球
Hello Kitty誕生於1974年11月1日，隔年在日本被設計成兒童零錢包。此後，Hello Kitty成為全球知名的卡通人物，她的形象出現在玩具、電視卡通節目、主題公園和各種服飾上。
上個月，英國國王查爾斯三世（King Charles III）在國宴上接待日本天皇德仁夫婦時，特別提前祝福Hello Kitty生日快樂。
Hello Kitty不是貓！真實身分讓粉絲難以接受
Hello Kitty的真實身分再度獲得三麗鷗官方澄清，也讓許多粉絲在社群媒體上直呼難以接受，然而這並不是三麗鷗第一次澄清Hello Kitty的身分，早在2014年，三麗鷗公司就已經說明過Hello Kitty是人類女孩，而不是貓。