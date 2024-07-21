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Hello Kitty「不是無嘴貓」！官方證實：她還養貓　身分誤會50年

▲Hello Kitty今年即將迎來50歲生日，而三麗鷗公司再次澄清，Hello Kitty其實是人類女孩。（圖／取自Pexels）
▲Hello Kitty今年即將迎來50歲生日，而三麗鷗公司再次澄清，Hello Kitty其實是人類女孩。（圖／取自Pexels）

記者潘毅／綜合報導

Hello Kitty今年即將迎來她的50歲生日，這個可愛的卡通形象誕生至今已近半個世紀，仍許多粉絲仍誤認為她是一隻貓。最近創造出Hello Kitty的三麗鷗公司再次澄清，Hello Kitty其實是個倫敦女孩，不但有男友，甚至還飼養了一隻貓。

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Hello Kitty不是貓！三麗鷗官方再度澄清

在7月18日播出的美國國家廣播公司（NBC）節目「今日秀」（Today）中，日本三麗鷗公司行銷與品牌管理副總裁Jill Koch接受採訪時表示：「Hello Kitty其實是個小女孩，在倫敦郊區出生成長。」

Koch還補充說：「她有媽媽和爸爸，還有一個雙胞胎妹妹咪咪（Mimmy），同時也是她最好的朋友。Hello Kitty喜歡烘焙餅乾，並結交新朋友。」

▲6月畢業季麥當勞三麗鷗絕版復刻睽違25年的Hello Kitty之亂，延續1999年戀愛麥語的情侶娃娃，還為酷洛米、大耳狗換上超萌水手服，6月26日起開賣；得來速熟客券免費吃大麥克。（圖／台灣麥當勞提供）
▲三麗鷗公司創造出Hello Kitty、大耳狗、庫洛米等等紅遍全球的卡通人物。（圖／台灣麥當勞提供）
Hello Kitty身高體重曝光！還有男友存在

Koch在節目中更透露了Hello Kitty的身高和體重，「她的體重是3顆蘋果重，身高有5顆蘋果高。」

據三麗鷗官方資料，雖然Hello Kitty是人類小孩，但她臉上有著鬍鬚，並飼養著寵物貓，還有一個男朋友名叫丹尼爾（Daniel），以及成千上百位朋友。Hello Kitty這個角色想要傳達的核心價值為「友誼、善良及包容」 ，這些特質幫助她能夠超越國界、語言和文化，成為全球家喻戶曉的卡通明星。

▲「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」明天正式開幕，今年聯名Hello Kitty 50周年，並將有12場光雕音樂會，本文整理亮點、節目表與卡司、交通資訊一次看。（圖／取自臺灣國際熱氣球嘉年華臉書）
▲在「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」也能看到Hello Kitty身影。（圖／取自臺灣國際熱氣球嘉年華臉書）
Hello Kitty人氣無法擋！問世50年紅遍全球

Hello Kitty誕生於1974年11月1日，隔年在日本被設計成兒童零錢包。此後，Hello Kitty成為全球知名的卡通人物，她的形象出現在玩具、電視卡通節目、主題公園和各種服飾上。

上個月，英國國王查爾斯三世（King Charles III）在國宴上接待日本天皇德仁夫婦時，特別提前祝福Hello Kitty生日快樂。

▲（圖／悠遊卡公司提供）
▲Hello Kitty的可愛形象深獲粉絲喜愛，因此許多公司都會找上三麗鷗公司合作，推出相關周邊商品。（圖／悠遊卡公司提供）
Hello Kitty不是貓！真實身分讓粉絲難以接受

Hello Kitty的真實身分再度獲得三麗鷗官方澄清，也讓許多粉絲在社群媒體上直呼難以接受，然而這並不是三麗鷗第一次澄清Hello Kitty的身分，早在2014年，三麗鷗公司就已經說明過Hello Kitty是人類女孩，而不是貓。

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