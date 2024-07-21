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人物／被開鍘「籤運好」爭到中常委！陳亭妃邁向台南市長寶座一步

▲陳亭妃籤運好，抽中中常委。（圖／記者吳翊緁攝，2024.07.21）
▲陳亭妃籤運好，抽中中常委。（圖／記者吳翊緁攝，2024.07.21）

記者陳佩君／台北報導

有志參選台南市長的民進黨立委陳亭妃，因執意爭取中常委，被所屬派系正國會除名，民進黨中常委選舉結果今（20）日出爐，陳亭妃在抽籤之下，幸運爭取到中常委一職，未來每周將赴中常會上與黨主席賴清德開會，並與潛在競爭對手、綠委林俊憲、王定宇同框、暗自較勁。

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台南市選出的區域立委陳亭妃，曾是全台「最年輕市議員」，如今已是5連霸的資深立委，民意代表資歷豐富且完整，以勤於服務出名，在有前議長郭信良政壇人脈、胞妹議員陳怡珍基層動能下，實力相當堅強。

▲陳亭妃妹妹陳怡珍現身全代會。（圖／記者吳翊緁攝，2024.07.21）
▲陳亭妃妹妹陳怡珍現身全代會。（圖／記者吳翊緁攝，2024.07.21）
2017年陳亭妃首次參與民進黨初選，挑戰台南市長寶座，最後由黃偉哲勝出，贏得提名權、當選市長。黃偉哲兩任即將任滿，陳亭妃有意再度挑戰台南市長，並與潛在黨內對手、「信賴」的林俊憲互相較勁，兩人從地方到國會，民進黨明爭暗鬥，在地方上，更上演「看板大戰」隔空較勁。

林俊憲日前舉辦首場佳里、西港、七股後援幹部座談會，被視為角逐下屆市長的起手式，陳亭妃則笑著回應，6、7年前到現在，市長這一局她每天不斷努力，「每天都是我的起手式，有人現在才起手式，是不一樣的感覺」，嘲諷點滿滿。

民進黨地方黨部5月辦2年1次的黨職改選，新系派出親賴立委郭國文參選台南黨部主委，過程中兩陣營隔空放話，陳亭妃最終發聲明表示，不會推代理人出來選主委，地方主委跟黨主席一樣是公共財，「不是可以拿著黨的資源為誰橫著幹，甚至殺無赦」；郭國文當選主委後則強調，市長提名制度是黨中央決定，主委發揮空間相對有限。

民進黨今舉行全代會，同時選出中執委、中常委，台南市長潛在候選人林俊憲、王定宇均被派系推派擔任常委，不過正國會屬意推派林岱樺、陳茂松，為爭取公平競爭機會，陳亭妃執意參選常委，引起正國會內部矛盾，正國會日前開會宣布，陳立妃違反派系重大決議，決議開鍘，同時被除名的還有台北市議員陳怡君、台中市議員何文海。

民進黨全代會落幕，林俊憲、王定宇皆選上中常委，「自立門戶」的陳亭妃在與林宜瑾、洪申翰、陳亭妃及蘇治芬抽籤下，成功勝出，未來將以中常委身分出席中常會。

民進黨下屆台南市長之爭逐漸白熱化，陳亭妃在中常委一役中獲勝，身為「黨內烏鴉」的陳亭妃，未來在中常會上的「表現」備受矚目，也能預料為了爭取台南市長寶座，「黨內互打」、廝殺情況會越來越嚴重。

▲親賴的林宜瑾抽到四號未當選，難掩失落表情。（圖／記者吳翊緁攝，2024.07.21）
▲親賴的林宜瑾抽到四號未當選，難掩失落表情。（圖／記者吳翊緁攝，2024.07.21）


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