台灣buffet「最強5家名單」！老饕吃過全認同　這間588元CP值太高

變頻冷氣不選日立、大金！內行改裝「隱藏2牌」：吹整天電費仍低

▲連日高溫，不少人家中的變頻冷氣每天都在運轉，然而擁有一台節能的變頻冷氣也是相當重要的！（圖／記者徐銘穗攝）
▲連日高溫，不少人家中的變頻冷氣每天都在運轉，然而擁有一台節能的變頻冷氣也是相當重要的！（圖／記者徐銘穗攝）

記者張嘉哲/綜合報導

炎炎夏日，相信許多人家中的冷氣已經開始運轉，不過有些人家中冷氣因為老舊仍不肯換，在六月吹完之後，七月開始陸續收到電費帳單，才意識到老舊冷氣即便是變頻耗電也非常驚人！正值夏日尾波換冷氣的機會，不少人也在考慮是要換什麼樣的變頻冷氣。就有網友討論「最近要替房客換冷氣，想問一下東元以及三洋要選哪一牌？」貼文引起廣大迴響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在PTT貼文指出「我媽媽是很好的房東，最近新租客來，因為電費上漲緣故，希望租屋處可以換成變頻冷氣，我媽媽也立刻答應，協議費用73分，兩房一廳一共要安裝三台冷氣，房客這邊預算比較不足，希望冷氣不要太貴，後來先在兩間房間裝了東元冷氣，一個月後房客覺得東元不錯，但反而希望客廳裝三洋，想問價格一樣的話，東元、三洋冷氣會選哪一牌？」

▲現在市售的變頻冷氣其實都擁有一級變頻效能的標章，一年的耗電量其實都差不多，花錢買大品牌主要是買效能、安靜程度，而不是為了省電。（圖/記者潘毅攝）
▲現在市售的變頻冷氣其實都擁有一級變頻效能的標章，一年的耗電量其實都差不多，花錢買大品牌主要是買效能、安靜程度，而不是為了省電。（圖/記者潘毅攝）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「兩牌都是差不多的性價比，其實真的都不錯，現在一級變頻都很省電了，吹整天電費也不會多高」、「東元跟三洋都很可以啊，超多房東愛的」、「我家是東元，耐用又省電」、「三洋不錯，我家也用好久了，電費也不貴」、「二線品牌東元跟三洋都很多人選阿，耗電量現在一級變頻都差不多，沒什麼差。」

都是老品牌！冷氣品牌東元、三洋房東超愛

事實上，網友提到的冷氣品牌「東元」以及「三洋」兩家都已經是老品牌，「東元電機」是在1956年開始發跡，而「三洋電機」則是成立於1963年，且不只是專做冷氣空調為主，品牌旗下的產品還包括許多家電，像是冰箱、微波爐、電磁爐、洗衣機、液晶顯示器等視聽類的，這兩家幾乎都有賣。

在冷氣空調的部分，雖然不像許多專做冷氣的大牌技術來的專精，但其CP值、耐用度以及技術的持續進步，讓這兩家電機公司出品的冷氣空調能在二線品牌的市場當中立足。由於東元冷氣以及三洋冷氣價格都非常便宜，不少房東在裝潢或是安裝冷氣時，也都會挑選這2個品牌。

▲
▲三洋電機販售的冷氣種類也非常多，已經是老字號的家電品牌，不少人家中都有其家電用品。（圖/PTT）
比拼大品牌冷氣售價！東元、三洋冷氣CP值超高

而《NOWNews》也實際找出東元冷氣以及三洋冷氣來與大品牌比較，在同時都要具備「一級變頻效能」、其冷房功率不超過2.5KW、以及適合坪數不超過5坪的條件下，進行比較：

📍HITACHI日立：RAC-22YP「2-3坪」一級效能變頻冷暖空調
每年耗電量約418度、平均售價：23300元

📍DAIKIN大金：RHF25VAVLT「3-4坪」一級效能變頻冷暖空調
每年耗電量約470度、平均售價：24100元

📍東元電機冷氣：MA22IC-HL2「2-3坪」一級變頻冷專分離式空調
每年耗電量約435度、平均售價：17380元

📍三洋電機冷氣：SAC-V22HR3「2-4坪」一級變頻冷暖空調
每年耗電量約439度、平均售價：15900元

從比較可以發現東元以及三洋冷氣的價格確實非常便宜，CP值非常的高，由於現在不論一線還是二線品牌，都是一級變頻冷氣，每年的耗電率其實都差不多，因此現在冷氣市場早已打破冷氣一定要購買大品牌才會省電的迷思。

▲東元冷氣的售價以及耐用度都非常高，現在也有許多機型是一級變頻，每年耗電量也與大品牌相同，是不少注重CP值的人首選。（圖/YT@Roka）
▲東元冷氣的售價以及耐用度都非常高，現在也有許多機型是一級變頻，每年耗電量也與大品牌相同，是不少注重CP值的人首選。（圖/YT@Roka）
熊令家店老闆娘接受《NOWnews》採訪也提到，「花比較多錢買冷氣買的是功能、售後服務以及保固，並不是在買省電，這一直都是業界公開的秘密，大家在選購冷氣時，還是買自己喜歡的、符合預算且使用習慣適合自己的就好了！千萬不要被大品牌給綁住。」

冷氣才裝3年「吹23度仍不涼」！兇手一堆人不知：電費漲2倍虧大了

獨／變頻冷氣吹27度嫌不涼！半個月不關機實測　電費出爐超意外　

冷氣晚上才開電費仍3萬5！「耗電理由」藏在細節：帳單飆2倍以上

移動式冷氣仍一堆人愛吹！眾買過揭「3大敗筆」　最新評價超意外

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載