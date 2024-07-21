變頻冷氣不選日立、大金！內行改裝「隱藏2牌」：吹整天電費仍低

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「兩牌都是差不多的性價比，其實真的都不錯，現在一級變頻都很省電了，吹整天電費也不會多高」、「東元跟三洋都很可以啊，超多房東愛的」、「我家是東元，耐用又省電」、「三洋不錯，我家也用好久了，電費也不貴」、「二線品牌東元跟三洋都很多人選阿，耗電量現在一級變頻都差不多，沒什麼差。」
都是老品牌！冷氣品牌東元、三洋房東超愛
事實上，網友提到的冷氣品牌「東元」以及「三洋」兩家都已經是老品牌，「東元電機」是在1956年開始發跡，而「三洋電機」則是成立於1963年，且不只是專做冷氣空調為主，品牌旗下的產品還包括許多家電，像是冰箱、微波爐、電磁爐、洗衣機、液晶顯示器等視聽類的，這兩家幾乎都有賣。
在冷氣空調的部分，雖然不像許多專做冷氣的大牌技術來的專精，但其CP值、耐用度以及技術的持續進步，讓這兩家電機公司出品的冷氣空調能在二線品牌的市場當中立足。由於東元冷氣以及三洋冷氣價格都非常便宜，不少房東在裝潢或是安裝冷氣時，也都會挑選這2個品牌。
比拼大品牌冷氣售價！東元、三洋冷氣CP值超高
而《NOWNews》也實際找出東元冷氣以及三洋冷氣來與大品牌比較，在同時都要具備「一級變頻效能」、其冷房功率不超過2.5KW、以及適合坪數不超過5坪的條件下，進行比較：
📍HITACHI日立：RAC-22YP「2-3坪」一級效能變頻冷暖空調
每年耗電量約418度、平均售價：23300元
📍DAIKIN大金：RHF25VAVLT「3-4坪」一級效能變頻冷暖空調
每年耗電量約470度、平均售價：24100元
📍東元電機冷氣：MA22IC-HL2「2-3坪」一級變頻冷專分離式空調
每年耗電量約435度、平均售價：17380元
📍三洋電機冷氣：SAC-V22HR3「2-4坪」一級變頻冷暖空調
每年耗電量約439度、平均售價：15900元
從比較可以發現東元以及三洋冷氣的價格確實非常便宜，CP值非常的高，由於現在不論一線還是二線品牌，都是一級變頻冷氣，每年的耗電率其實都差不多，因此現在冷氣市場早已打破冷氣一定要購買大品牌才會省電的迷思。
熊令家店老闆娘接受《NOWnews》採訪也提到，「花比較多錢買冷氣買的是功能、售後服務以及保固，並不是在買省電，這一直都是業界公開的秘密，大家在選購冷氣時，還是買自己喜歡的、符合預算且使用習慣適合自己的就好了！千萬不要被大品牌給綁住。」