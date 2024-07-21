內幕／強勢領導！新賴系成形「定於一尊」　縣市長遊戲規則先拿下

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對於「新賴系」席次過半結果，已是預料之中，但也有其觀察指標。身為民進黨黨內最大派系新潮流，能以北、中、南流區域劃分，新系過去在中常委佈局上，往往會注意區域平衡，北、中、南流各有一席常委，如北流代表為許淑華、中流陳世凱、南流林俊憲，但這次新系打破往例，派出3席「南流」林俊憲、林宜瑾、邱志偉爭取中常委，且3人均與賴清德親近，只是，林宜瑾最終因出現廢票，再加上籤運不佳未當選。
民進黨每周三舉行中常會，中常委均會列席到場，與民進黨主席賴清德同框開會，黨內人士解釋，中常委往往是各派系兵家必爭之地，除了擁有提案權外，身為總統的賴清德，平時公務繁忙，即使身為民代，也很少有機會見到他，因此各派系汲汲營營爭取中常委，讓其躍身於黨內核心，能「上達天聽」、增加與賴清德直接對話機會，甚至提出建言；至於中執委部分，民進黨許多重大議案，包含處理選舉遊行規則，諸如縣市長提名辦法等，都是在中執會討論，再往上中常會通過。
另一方面，民進黨縣市黨部主委在5月時完成改選，英系從上屆的7席銳減至4席、蘇系1席、正國會維持上屆的5席，而新系、綠色友誼連線、民主活水、湧言會等「親賴系」搶下12席，成為最大贏家；黨部主委將主責2026縣市首長、議員選舉操盤。
綜觀近期的地方黨部組委選舉及黨職改選，皆由親賴陣營大獲全勝，牽動著2026年選舉布局。黨內評估，在賴清德上任後，部分派系已向賴靠攏，形成「萬流歸宗」局面，而這次黨職改選，更是賴清德權力展現，預料民進黨未來將是強勢領導局面，且2026年選舉，親賴陣營將取得絕對優勢。