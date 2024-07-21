凱米挑戰強颱！「最新路徑、風雨影響」出爐　6縣市有望放颱風假

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氣象署預報員朱美霖表示，凱米颱風的外圍環流在週二就會開始影響，週二迎風面北部、東半部易有短暫陣雨或雷雨，其它地區多雲，午後有短暫雷陣雨；週三、週四降雨最明顯，西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨，全台地都可能有大雨或局部豪雨發生，週五（7/26）轉西南風，中南部有不定時短暫陣雨或雷雨，其它地區有局部短暫陣雨。
此外，凱米颱風週三、週四最靠近台灣時，暴風圈可能涵蓋北北基桃、宜蘭花蓮等6縣市，因此這些縣市達「停班停課標準」機率也較高，但是否放颱風假，仍依各縣市政府為準。
凱米將以中颱之姿接近台灣 海陸警機率高
朱美霖說明，凱米颱風目前所處的海域海溫高，很適合發展，目前雲系持續整合，預估明早就會是中度颱風，靠進台灣時是中颱上限至強颱等級，路徑上，凱米會順著太平洋高壓邊緣移動，週三、週四最靠近台灣，最快明天晚上就會發布海上警報，且凱米颱風的「七級暴風半徑」預估能到250公里，暴風圈可能觸及陸地，因此陸上警報也有不小的可能。
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則指出，凱米颱風週二下半天行經日本石垣島附近後會「往西北轉向」，不過「北側的太平洋高壓」未來幾天會增強，凱米颱風是低壓系統，只能沿著高壓邊緣前進，因此才會出現經過台灣北部海面的路徑，而據各國預測路徑，目前仍無法排除凱米颱風在北台灣登陸的可能，總結來說「北側太平洋高壓變多強？颱風轉向的角度」會直接影響台灣命運。
此外，今天下午2時，今年第4號颱風巴比侖在南海生成，朱美霖表示，巴比侖颱風預測往海南島移動，對台灣無直接影響，未來也不會和凱米颱風出現相互影響，或是藤原性應（雙颱效應）。