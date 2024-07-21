民進黨全代會派系爭黨權力核心！林俊憲：越競爭越團結
民進黨今（21）日舉行全國黨代表大會，並進行2年一度的中常執評委選舉，改選黨內權力核心，新潮流部分計畫由立委林俊憲、林宜瑾與邱志偉出任中常委，評估「新賴系」將拿下7席，對此林俊憲受訪時表示，黨內競爭機制就是民進黨的傳統，競爭後大家團結，從前總統陳水扁、蔡英文到總統賴清德時期都是如此，更強調競爭越激烈，事後一定越團結。對於外界猜測擔任常委有助於台南市長初選，林俊憲則澄清說，「黨職跟市長提名是兩碼子的事。」
記者陳威叡／台北報導
民進黨中常執評委選舉，被視黨內最高權力核心的中常委，黨內評估新潮流與賴系獨大，「新賴系」將拿7席，對此林俊憲表示，黨內競爭機制就是民進黨的傳統，競爭後大家團結，從前總統陳水扁、蔡英文到總統賴清德時期都是如此，而民進黨目前執政面臨困境，需要大家一起努力，強調競爭越激烈，事後一定越團結。
有別於過去新潮流中南流各拿一席常委，本次南流預計拿下3席常委，林俊憲解釋，就他的了解辦公室都是要讓大家有輪流沒練的機會，因此都是會輪流，不會以區域劃分，此外有個重點是，不只新潮流，很多派系都是推派立委擔任中常委，因立委的重要性大家都可以看到。
至於外界認為擔任中常委是否助攻市長初選，林俊憲回應表示，民進黨初選機制全黨共同適用，不會某個區域特別不一樣，至於黨職跟市長提名是兩碼子的事，牽涉領域也不同。