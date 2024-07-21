我愛北港媽祖　朝天宮全球限量發行專供酒

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北港朝天宮董事長蔡咏鍀致詞分享，他對北港朝天宮未來發展的期許，不同於以往的模式，推廣北港媽文化。適逢北港媽330年，正式宣布與金門酒廠聯名，推出全台限量的「戰酒黑金龍北港朝天宮專供酒」。
媽祖守護民眾的慈悲形象，帶給許多人內心深處一股正能量，持香祈求媽祖保佑的那一刻，深感平安就是幸福。這股善的力量推動著我們，將幸福的信念與更多人共享。今年是北港媽330年，特別邀請330位貴賓共享這份平安與幸福。
此款「戰酒黑金龍北港朝天宮專供酒」將北港朝天宮大門與經典轎窗燈元素以年輕脫俗的插畫風格轉印在金酒瓶身；品飲「戰酒黑金龍」本身完美掌握白酒「甘、冽、醇、順」的黃金平衡，散發出漸層的水梨與春天花香，每一滴酒液入口柔順綿甜爽口，限量珍藏、滴滴珍貴、平安幸福。紀念酒亮相後，現場訂購情況相當熱烈，據統計當晚訂購金額突破千萬，最高單筆甚至突破百萬。
北港朝天宮專供酒聯名紀念酒委託味丹企業與鑫羿文創參與產品設計與發行，此兩款皆有一箱12入的量販組合，而其中北港朝天宮款，因數量較稀少，如特別指定購入可要碰碰運氣！若想一次收藏「戰酒黑金龍北港朝天宮專供酒」的兩款不同設計，業者貼心釋出極稀有二入禮盒組，方便信眾收藏或贈禮使用，數量稀少極具收藏價值。
此款紀念酒即將在7月23日中午12點起，於鑫羿文創所屬授權經銷商對外開放訂購，禮盒建議售價1,480元，單瓶建議售價650元，數量有限售完為止，有興趣的信眾務必加快腳步。