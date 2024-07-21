高雄原民市集超清涼！巨無霸金煌芒果挫冰免費吃

我愛北港媽祖　朝天宮全球限量發行專供酒

▲雲林北港朝天宮建宮330週年，朝天宮董事長蔡咏鍀與金門酒廠董事長吳昆璋出席「我愛北港媽感恩晚宴」紀念酒全球首發會(圖／朝天宮提供2024.7.21)
▲雲林北港朝天宮建宮330週年，朝天宮董事長蔡咏鍀與金門酒廠董事長吳昆璋出席「我愛北港媽感恩晚宴」紀念酒全球首發會(圖／朝天宮提供2024.7.21)

記者柳榮俊/台中報導

雲林北港朝天宮建宮330週年，北港朝天宮與金門酒廠攜手推出聯名紀念酒「戰酒黑金龍-北港朝天宮專供酒」，力邀全台各界貴賓330位出席「我愛北港媽感恩晚宴」紀念酒全球首發會。朝天宮董事長蔡咏鍀與金門酒廠董事長吳昆璋同台進行紀念酒簽名儀式，獨家簽名款紀念酒成為許多貴賓爭相收藏。

我是廣告 請繼續往下閱讀

北港朝天宮董事長蔡咏鍀致詞分享，他對北港朝天宮未來發展的期許，不同於以往的模式，推廣北港媽文化。適逢北港媽330年，正式宣布與金門酒廠聯名，推出全台限量的「戰酒黑金龍北港朝天宮專供酒」。


媽祖守護民眾的慈悲形象，帶給許多人內心深處一股正能量，持香祈求媽祖保佑的那一刻，深感平安就是幸福。這股善的力量推動著我們，將幸福的信念與更多人共享。今年是北港媽330年，特別邀請330位貴賓共享這份平安與幸福。


此款「戰酒黑金龍北港朝天宮專供酒」將北港朝天宮大門與經典轎窗燈元素以年輕脫俗的插畫風格轉印在金酒瓶身；品飲「戰酒黑金龍」本身完美掌握白酒「甘、冽、醇、順」的黃金平衡，散發出漸層的水梨與春天花香，每一滴酒液入口柔順綿甜爽口，限量珍藏、滴滴珍貴、平安幸福。紀念酒亮相後，現場訂購情況相當熱烈，據統計當晚訂購金額突破千萬，最高單筆甚至突破百萬。


北港朝天宮專供酒聯名紀念酒委託味丹企業與鑫羿文創參與產品設計與發行，此兩款皆有一箱12入的量販組合，而其中北港朝天宮款，因數量較稀少，如特別指定購入可要碰碰運氣！若想一次收藏「戰酒黑金龍北港朝天宮專供酒」的兩款不同設計，業者貼心釋出極稀有二入禮盒組，方便信眾收藏或贈禮使用，數量稀少極具收藏價值。


此款紀念酒即將在7月23日中午12點起，於鑫羿文創所屬授權經銷商對外開放訂購，禮盒建議售價1,480元，單瓶建議售價650元，數量有限售完為止，有興趣的信眾務必加快腳步。

中市府表揚里鄰長及民政、役政人員　共創宜居台中

暑期賞花新熱點　中市后里環保公園金黃花海盛放

中市鍋烤節票選戰況激烈　4成非連鎖品牌

弘光科大生「環台義煮」　同學：暑假要做點有意義的事

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代