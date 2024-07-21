《歌喉讚》貝卡揭開昔日情傷！慘遭「親愛的」恐怖情人凌虐反撲
MyVideo影音平台迎接8月初鬼門開，推出《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》、《窺探者 搶先版》、《鬼聖胎》、《蜘蛛驚》、《邪厄恩典》、《絕命塔羅牌》、《鬼影直播》，以及由《歌喉讚》安娜坎卓克（Anna Kendrick）演出的《親愛的愛莉絲》，她飾演的Alice遭到恐怖情人Simon長期精神虐待，在與兩位姊妹出遊時，她嘗試掙脫束縛卻遭到Simon的反撲。
記者黃雅琪／綜合報導
《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》在影評網站爛番茄開出90％好評，講述前作莎莉賽隆（Charlize Theron）飾演的「芙莉歐莎」15年前的故事，找來「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）特別扮醜演反派、《后翼棄兵》「精靈系女神」安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）飾演年輕版芙莉歐莎。日前，莎莉賽隆被問到是否看了《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》，她稱讚道：「真的很棒，是一個很美的電影。」
「美乳女神」席妮史威尼（Sydney Sweeney）主演的懸疑恐怖片《鬼聖胎》，講述她進入義大利知名修道院當修女，卻因「上帝神蹟」意外受孕，背後隱藏巨大祕密。席妮受訪時談到，最後浴血大開殺戒是自己的主意：「我喜歡電影最後那些時刻，你可以看到一個強悍的女性經歷重重磨難後，並在最後承受一切。」
MyVideo 8月驚悚片單來襲，由達科塔芬妮（Dakota Fanning）主演超自然恐怖片《窺探者 搶先版》已於MyVideo上架。《歌喉讚》安娜坎卓克主演，遭到恐怖前男友情勒的心理驚悚片《親愛的愛莉絲》、寵物蜘蛛變成巨型怪物的恐怖片《蜘蛛驚》、外籍移工打掃豪宅發現不為人知祕密的《邪厄恩典》、大學生違反塔羅牌規則遭死亡詛咒的《絕命塔羅牌》，以及在真正鬼屋直播遇見離奇事件的《鬼影直播》，8部恐怖片都在MyVideo看得到。
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110