改變世界的「0.6公分」！美3D動畫還原川普險被爆頭倖存瞬間
美國共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）13日在賓州造勢時遭槍擊，右耳流血受傷，且距離頭部僅差一絲距離，美國有社群媒體利用3D動畫以及現場相關資料模擬事發當現場，並指出川普只差約0.6公分的距離，就會受到致命傷害。
國際中心顏得智／綜合報導
共和黨德州聯邦眾議員、川普政府時期的白宮醫生傑克森（Ronny Jackson）20日發布聲明指出，瞄準川普的子彈只差約0.6公分就會擊中川普頭部，子彈貫穿川普右耳的軟骨，在右耳上緣釀成2公分寬的傷口。
另據美媒Newsweek報導，美國3D影像社群帳號Point Consciousness利用動畫影片還原了川普被槍擊的瞬間，重現川普與死神擦身而過瞬間，可看到子彈方向原先在川普的頭部右側，但川普頭部突然轉了方向，約0.5秒的時間，子彈擦過右耳，隨後，第二枚及第三枚子彈也從近距離飛過，川普幸運躲過。
川普自稱，自己是看了舞台後方大螢幕的非法移民圖表，才因此轉頭，還感謝了邊境巡邏隊救了他一命。
至於川普目前傷勢，傑克森則指出，傷口已經開始消腫，並形成肉芽且正常癒合，過程中仍偶爾間歇性出血，但不需要縫合。