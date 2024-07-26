人物／立委2年多就選上市長　政壇超級新星高虹安涉貪蒙陰影

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被柯文哲「勾選」陪嫁變新娘
高虹安過去上網紅「館長」陳之漢的直播時曾經自陳，當初自己從來沒想過要從政。會被發掘，是郭台銘2019年想參選總統，由於她曾幫郭研究相關政見，才被派去政論節目幫郭台銘捍衛名聲，逐漸展露頭角。後來柯文哲組民眾黨，希望郭台銘提出舉薦名單，柯文哲便從名單中把高虹安勾選出來，高虹安還形容，這段過程是「陪嫁變新娘的概念吧」。
當選不分區立委之後，高虹安號稱是立院「科技立委」，經常踢爆政府機關的資安漏洞、推動遊戲業相關法案，並勤上網路節目，通常能夠緊扣時事躍上媒體，也讓她的網路聲量水漲船高，進而被柯文哲欽點出征2022新竹市長選舉。像是疫情期間，她就踢爆簡訊實聯制1通要價0.1元，逼得NCC主委陳耀祥坦承預算不夠，希望電信業者共體時艱、協調統包價格。不過，她也因為高唱〈塔綠班之歌〉激怒綠營支持者，仇恨值跟人氣不相上下，競選市長期間涉詐領助理費、論文抄襲爭議等案也一直被揭露。
政策推動遭質疑背後有「宣董」
網紅「四叉貓」曾影射，高虹安在立院推動法案或政策，背後有聯電前榮譽副董事長宣明智下指導棋，並曝光LINE群組對話截圖顯示，高虹安新竹服務處時任特助蕭乃夫寫了一篇臉書草稿，詢問高虹安「這篇應該符合宣董的期待吧」，接著高虹安就貼出宣明智的回覆。當時競辦發言人徐千晴回應，「四叉貓」的貼文是綠營側翼刻意抹黑扭曲的言論，沒有評論的價值。高虹安從政僅短短不到5年就捲入多起爭議，毀譽參半。
高虹安小檔案
年齡：40歲（1984/01/25出生）
學歷：台師大學士、台大碩士、辛辛那提大學博士
經歷：科智企業共同創辦人暨業務處處長、鴻海科技集團副總經理暨工業大數據辦公室主任、郭台銘文教基金會董事、第十屆不分區立委、新竹市長