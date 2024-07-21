守護輕軌綠巨人隧道　吳嘉昌巡查雨豆樹路段防颱整備

有鑒於菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓已發展為輕度颱風，為守護輕軌大順路段綠巨人雨豆樹隧道，捷運局長吳嘉昌今(21)日親赴輕軌雨豆樹路段現勘，除邀集工務局公園處、統包施工團隊及高捷公司等共同會勘檢視外，並邀請國立嘉義大學森林暨自然資源學系詹明勳教授協助指導，要求高捷公司團隊依專家建議謹慎作好各項加固防颱準備，讓大順路及美術館路段的雨豆樹與小葉欖仁在颱風期間獲得最佳保護，確保輕軌營運安全。
記者蔡佳宏／高雄報導
吳嘉昌表示，市府非常重視輕軌營運安全，今天特別邀請嘉義大學詹明勳教授專業團隊以及市府工務局公園處等，針對沿線路樹進行總體檢並提供指導建議，對於迎風面以及路口受風處較大等位置，由營運單位高捷公司儘速進行沿線雨豆樹及小葉欖仁支撐加固、拉繩綁固及枯枝清除等，以加強樹木穩定性，並要求高捷公司組織緊急應變小組，做好樹木巡檢SOP、車站玻璃穩固檢視等防颱整備工作，於颱風豪雨期間應隨時注意營運安全，依據劃分責任區域定期巡查回報，提供市民安全的乘車環境。
捷運局進一步說明，輕軌在設計階段即採以站就樹共生共存，並於完工後恢復原雨豆樹束制條件，以維雨豆樹根系永續發展、樹身結構穩定安全，並自113年元月試營運通車後高雄捷運公司即與嘉義大學詹明勳教授團隊合作，密切觀察注意沿線雨豆樹生長情形，團隊利用光達掃描評估沿線雨豆樹木風險，持續改善雨豆樹生長環境，讓輕軌大順路段成為一條永續安全的綠巨人隧道。