小S活46年最醜影片曝光！許老三也被出賣 母女「臉部扭曲變形」
46歲小S（徐熙娣）結婚18年育有3名女兒，近日一家五口到新加坡旅遊，她昨（20）日在IG分享和么女許老三（許曦恩）玩高空遊樂設施的影片，恐怖的離心力讓母女倆表情扭曲、尖叫至花容失色，網友笑到流眼淚，虧小S「飆出唱歌都唱不出來的高音」。
記者楊穎軒／綜合報導
昨天深夜，小S在IG限時動態上傳一支30秒左右的短片，她陪許老三挑戰克拉碼頭著名的極限設施「彈弓鞦韆」，該設施運用發射彈弓的原理，以時速160公里的高速將人彈飛出去，乘客在距離地面近70公尺的高空飛行時，可以俯瞰新加坡絕美的城市天際線、夜景。
影片中，小S和許老三就定位，等待鞦韆彈出，許老三疑似大喊：「媽媽！」兩人就被拋向高空，只見小S張大嘴巴，連續放聲尖叫3、4次，搭配「Oh My God」、「救命啊」等字眼，一頭長髮不時打向整張臉，母女兩人臉部全部變形，完全放棄表情管理，小S寫下：「我承認這不是一個證明自己是好媽媽的方式！」
不少網友看完影片笑到肚子痛，「小S表情真的很Real」、「小S飆出了唱歌都沒有唱出來的高音」、「而且還沒有破音」、「笑死了哈哈哈哈哈」、「我經常晚上坐在克拉碼頭聽這個項目的人尖叫，沒想到S會去坐」、「我們dee連大叫都好爵士！」