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小S活46年最醜影片曝光！許老三也被出賣　母女「臉部扭曲變形」

▲小S（右）陪許老三玩新加坡極限設施，母女都放棄表情管理。（圖／小S IG）
▲小S（右）陪許老三玩新加坡極限設施，母女都放棄表情管理。（圖／小S IG）

記者楊穎軒／綜合報導

46歲小S（徐熙娣）結婚18年育有3名女兒，近日一家五口到新加坡旅遊，她昨（20）日在IG分享和么女許老三（許曦恩）玩高空遊樂設施的影片，恐怖的離心力讓母女倆表情扭曲、尖叫至花容失色，網友笑到流眼淚，虧小S「飆出唱歌都唱不出來的高音」。

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昨天深夜，小S在IG限時動態上傳一支30秒左右的短片，她陪許老三挑戰克拉碼頭著名的極限設施「彈弓鞦韆」，該設施運用發射彈弓的原理，以時速160公里的高速將人彈飛出去，乘客在距離地面近70公尺的高空飛行時，可以俯瞰新加坡絕美的城市天際線、夜景。

▲小S無法PO幸福全家福照！只放獨照原因曝光。(圖／小S臉書）
▲小S目前和家人在新加坡度假，享受難得的天倫時光。(圖／小S臉書）
影片中，小S和許老三就定位，等待鞦韆彈出，許老三疑似大喊：「媽媽！」兩人就被拋向高空，只見小S張大嘴巴，連續放聲尖叫3、4次，搭配「Oh My God」、「救命啊」等字眼，一頭長髮不時打向整張臉，母女兩人臉部全部變形，完全放棄表情管理，小S寫下：「我承認這不是一個證明自己是好媽媽的方式！」

不少網友看完影片笑到肚子痛，「小S表情真的很Real」、「小S飆出了唱歌都沒有唱出來的高音」、「而且還沒有破音」、「笑死了哈哈哈哈哈」、「我經常晚上坐在克拉碼頭聽這個項目的人尖叫，沒想到S會去坐」、「我們dee連大叫都好爵士！」

▲小S（右）跟許老三挑戰新加坡「彈弓鞦韆」，臉部表情爆笑。（圖／小S IG）
▲▼小S（上下圖右）跟許老三挑戰新加坡「彈弓鞦韆」，兩人崩潰驚叫，臉部表情失控。（圖／小S IG）
▲小S（右）跟許老三挑戰新加坡「彈弓鞦韆」，臉部表情爆笑。（圖／小S IG）

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