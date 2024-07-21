高柏鎧目標11月披中華隊戰袍！眼前有一難關　歸化最新進度曝光

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「一切目標就是讓他在11月21號要穿上中華隊球衣。」張承中今天受訪時透露高柏鎧的進度，一切標都是在11月21號亞洲盃資格賽一定要有歸化球員，「歸化球員就是幫我們補足劣勢、強化優勢，現在不是徵召搞定一切的時代，籃下的洞補起來，會有更多球員會來想打。」
外國高專人才申請歸化居留年限放寬2年，籃協考慮到年紀、能力、身材、薪資、態度等因素，高柏鎧是首選。但現在還遇到一個難關，張承中說：「高專也不是完全針對籃球員，還包括語文能力，一個筆試、口試要60分，一個上課100小時，這對老外球員來說太困難的。」
「外籍球員來台灣是打球的，台灣是英語友善環境，戴維斯在台灣11年也不會講中文。現行制度，身分證拿到手才願意給薪資，現在就是雞生蛋、蛋生雞到問題，看誰先動。」張承中表示，如今要這些歸化人選達到這些語文條件要求有困難，因此下禮拜莊瑞雄會協調內政部、教育部來看怎麼解決。
下周開會協調 籃協計畫高專、殊勳並進
目前歸化情況要等到下禮拜開會後才會有明確答案，籃協目前就是兩案並行，高專和殊勳同時嘗試進行。至於這樣是否來得及趕上11月亞洲盃，張承中也信心，直言：「殊勳要快可以非常快。」
張承中說，「這段期間要特別感謝鄭世忠署長和莊瑞雄委員的幫忙，沒有這兩位就一天拖過一天。」也提到高柏鎧想法很單純，薪資、權利義務確定，就是好好打球，願不願意讓付錢讓他來上課，這就是「雞生蛋，蛋生雞」的問題。