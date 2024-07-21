中職明星賽／高志綱回來了！潘威倫最後一舞登板 復刻超經典組合
中職明星賽第二戰今（21）日在台北大巨蛋進行，比賽在5局下出現超大驚喜。先是明星隊派出將在今年季後引退的統一7-ELEVEn獅「嘟嘟」潘威倫登板投球，隨後在全場「高志綱！高志綱！高志綱！」的呼聲下，明星隊真的派上已經退役的捕手高志綱上場，復刻了讓無數人充滿回憶的經典「護國」投捕組合，兩人只用2球抓下一個出局數，隨後分別退場。
記者林之越/台北報導
最後一舞登板 高志綱驚喜蹲捕
本次明星賽將是生涯最後一舞的潘威倫，明星隊總教練葉君璋在昨（20）日賽前受訪時，就表示：「潘威倫才在17日中繼登板投球，用了44顆球，狀況相對難預測，所以可能第二戰才會讓他登板投球。」
葉君璋最終也如受訪時所說，在第二戰的5局下派出潘威倫登板投球。但更讓球迷驚喜的是，統一獅退役名將高志綱，驚喜現身，並真的穿上捕手裝備進行蹲捕。
面對打者劉基鴻，潘威倫先搶下1顆好球，隨後讓劉基鴻敲出三游間滾地球，曾子祐傳向一壘完成刺殺，而潘威倫、高志綱這對「護國」經典組合也在抓下第一個出局數後退場。而潘威倫在退場時，也和場邊的所有明星隊隊員擊掌，並跟周思齊、林岳平等人擁抱，畫下完美收尾。