汪小菲瑞士度蜜月！「1晚破10萬」豪奢行程掀議 大S韓國行遭對比
汪小菲和大S（徐熙媛）離婚後桃花不斷，近來他情定台灣網紅Mandy曼蒂（馬筱梅），官宣兩人領證結婚，近來小倆口更到瑞士度蜜月，兩人感情幸福甜蜜，另一方面，大S也和具俊曄到韓國旅遊，汪小菲日前開直播被問及此事回答：「管去哪兒，開心就好。」還有網友將兩對夫妻的旅行價格做比較，發現根本是雲泥之別。
記者吳昕蓓／綜合報導
汪小菲到瑞士度蜜月，和老婆過甜蜜兩人生活，卻不時被網友捕捉到身影，發現夫妻倆入住阿爾卑斯山腳下的某間頂級奢華度假村，之後又現身盧塞恩，住在當地一間豪華酒店，汪小菲也曝光自己的下榻飯店，一晚就要價2萬6千人民幣（約11萬新台幣），該飯店有絕美湖景，比先前一家人到沖繩住的飯店貴得多。
不僅如此，還有網友發現，大S在韓國旅遊身穿900人民幣（約4000新台幣）的上衣，而馬筱梅則是戴著價值上百萬的手錶，引發網友熱烈討論，「有錢真好！不知道大S羨慕不。」而汪小菲在度假中也不忘直播帶貨，被問到是否知道大S和具俊曄去韓國玩了，汪小菲表示：「是，我知道他們去哪兒了，不管去哪兒，開心就好，但我還是希望能帶他們（回中國）。」
直播過程中，汪小菲一邊吃著自家商品，還要網友不要破費刷禮物，和馬筱梅聊到《還珠格格》時，對方很驚訝汪小菲竟然沒有看過這齣戲，「不可能，有誰沒看過《還珠格格》」，汪小菲解釋，當年《還珠格格》熱播時，自己正在法國念書，儘管有嘗試要看，卻受不了劇中演技而棄坑，儘管馬筱梅持續追問，「那你知道容嬤嬤是誰？」汪小菲也是一問三不知，夫妻倆的互動受到關注。