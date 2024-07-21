如果拜登退選會發生什麼事？美媒整理「3條世界線走向」

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但隨著拜登狀態低迷，民主黨內部換人聲不斷，包含副總統賀錦麗以及前總統歐巴馬的夫人蜜雪兒接連被點名，成為熱門替代人選。
根據美國之音報導，若拜登退出選戰，最有序的情況是拜登支持一位替代候選人，並要求代表在下個月於伊利諾伊州芝加哥舉行的民主黨全國代表大會(DNC)上齊聚一堂時，將代表們承諾的選票，轉給這名代替他的候選人。
報導提到，從歷史上看，大會代表會投票給在各自州贏得初選或黨團會議的候選人。在拜登橫掃全國幾乎所有初選和黨團會議後，幾乎所有3896名民主黨代表都承諾支持拜登。但根據民主黨全國代表大會的規則，這一「承諾」可以改變，允許「良心」來確定代表的決定。
另一方面，美國之音直指，能夠迅速凝聚代表選票的合理選擇會是賀錦麗，因賀錦麗是總統繼任者第一順位，且在競選財務的支配尚，賀錦麗也有權動用拜登與賀錦麗的共同競選基金，目前該基金有9100萬美元。
然而，民主黨人可能也希望避免賀錦麗自動加冕為拜登繼任者這樣的不民主現象，並舉行某種競爭，可能舉行公開大會，從幾位候選人中選出總統候選人，潛在人選包括加州州長紐森(Gavin Newsom)、賓夕法尼亞州州長夏皮羅(Josh Shapiro)、密西根州州長格惠特默(Gretchen Whitmer)。
值得注意的是，若進行公開大會決定人選，民主黨很可能迎來另一個動盪或分裂的過程，因此可能會在選舉前兩個月避免這種情況；但若提名賀錦麗以外的人，亦可能激怒黑人女性。
美國維吉尼亞大學政治中心主任薩巴托(Larry Sabato)認為，最重要的是，如果總統讓位，民主黨必須迅速確定誰將取代拜登，誰可能贏得選舉。