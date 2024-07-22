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攜手共創航向蔚藍！國家海洋研究院舉辦帆船繞島高雄港歡迎茶會

▲搭載國小學童繞島活動的光腳號及阿莫號帆船駛入高雄港，泊靠亞果專用碼頭，參加國家海洋研究院所舉辦的高雄港歡迎茶會，展現海洋港都高雄的熱情。(圖／記者黃守作攝，2024.07.21)
▲搭載國小學童繞島活動的光腳號及阿莫號帆船駛入高雄港，泊靠亞果專用碼頭，參加國家海洋研究院所舉辦的高雄港歡迎茶會，展現海洋港都高雄的熱情。(圖／記者黃守作攝，2024.07.21)

記者黃守作／高雄報導

搭載53位國小師生繞島活動的光腳號及阿莫號帆船歷經16天航行758浬(1200公里)後，於21日上午由台南安平港出發，10時駛入高雄港，泊靠亞果遊艇碼頭，參加國家海洋研究院在高雄流行音樂中心珊瑚礁群戶外廣場所舉辦的高雄港歡迎茶會，慰勞及鼓勵來自宜蘭縣岳明國中小、台南西門實驗小學、高雄汕尾國小、舊城國小等校參與航行的大小帆手，以展現海洋港都高雄的熱情，船隊於中午離開高雄港，繼續前往屏東縣小琉球大福漁港攜手共創航向蔚藍。

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▲國家海洋研究院舉辦攜手共創航向蔚藍帆船繞島活動高雄港歡迎茶會。(圖／記者黃守作攝，2024.07.21)
▲國家海洋研究院舉辦攜手共創航向蔚藍帆船繞島活動高雄港歡迎茶會。(圖／記者黃守作攝，2024.07.21)
搭載53位國小師生繞島活動的光腳號及阿莫號帆船駛入高雄港泊靠亞果遊艇碼頭，受到國家海洋研究院院長陳建宏、副院長李寶卿、海洋保育署副署長李筱霞、海巡署第五岸巡隊隊長沈文斌、高雄市政府海洋局簡任技正林裕清等人熱烈歡迎。

▲國家海洋研究院院長陳建宏致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.07.21)
▲國家海洋研究院院長陳建宏致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.07.21)
國家海洋研究院院長陳建宏表示，宜蘭縣蘇澳鎮岳明國中小師生，由校長黃建榮帶隊，搭乘光腳號及阿莫號帆船，將以28天繞行我國各地海域，此一活動於7月5日，在總統賴清德及國人的祝福下，從宜蘭蘇澳港出發，已行經宜蘭烏石漁港、基隆碧砂漁港、新北淡水港、東引中柱漁港、南竿福澳漁港、金門水頭港、彰化崙尾灣漁港、澎湖馬公漁港、澎湖望安潭門漁港、澎湖七美南滬漁港，以及台南安平港等12 個港口，並與各地共計25所學校師生，進行海洋環境與海洋素養的交流共學。

陳建宏說，繞島活動航行期間，國家海洋研究院也派出科研人員攜帶海洋調查儀器全程陪同，和小帆手們一起為我們的海洋母親進行「體檢」，過去這段期間已累積進行15次海水溫鹽剖面探測、8顆波流浮標布放，以及10個沿近岸海域的海洋弧菌檢測工作，在茶會中也嘉勉參與該計畫學校師生的勇氣與致力海洋保育的學習與努力。

▲宜蘭縣蘇澳鎮岳明國中小校長黃建榮致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.07.21)
▲宜蘭縣蘇澳鎮岳明國中小校長黃建榮致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.07.21)
宜蘭縣蘇澳鎮岳明國中小校長黃建榮指出，該校延續與擴大2020年樂觀小帆手－海洋台灣活動，對於浩瀚海洋的一片渴望與守護，乃聯合離島與臨海36所學校，一起同遊大海、保護海洋，擁抱海洋母親的胸
懷，喚醒海洋之子的意識，找回海洋民族的文化與自信，乃辦理2024攜手共創－航向蔚藍～海洋永續行動學校活動。

▲國家海洋研究院舉辦攜手共創航向蔚藍帆船繞島活動高雄港歡迎茶會。(圖／記者黃守作攝，2024.07.21)
▲國家海洋研究院舉辦攜手共創航向蔚藍帆船繞島活動高雄港歡迎茶會。(圖／記者黃守作攝，2024.07.21)
黃建榮也代表全國各地36所學校，多達460位參與活動的師生，感謝海洋委員會主任委員管碧玲請所屬的海巡署、海洋保育署及國家海洋研究院等單位，本於權管給予此一活動必要的支持，包括海巡署對航行安全的守護、海洋保育署在海洋環境公民科學調查的支持，以及國家海洋研究院在海洋科學技術及調查的參與及指導，讓小帆手們受到這些海洋科學家的影響，真的做到了「讓生命不一樣」。
 

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