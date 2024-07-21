《陰間大法師》名字喊3次回歸！「星期三」變身厭世少女開槓母親
電影《陰間大法師》續作《陰間大法師 BEETLEJUICE》36年後回歸，近日曝光全新海報及預告，展現出鬼才導演提姆波頓的幽默及怪奇美學，調皮搗蛋的「陰間大法師」在名字被喊了3次後正式回歸，並且引發一連串怪誕且混亂的事件。演出《星期三》爆紅的珍娜奧特嘉化身「厭世少女」，槓上飾演母親的薇諾娜瑞德。
記者黃雅琪／綜合報導
《陰間大法師 BEETLEJUICE》片中，因一場意想不到的家庭悲劇後，飽受陰間大法師糾纏的「通靈熟女」莉蒂亞迪茲（薇諾娜瑞德 飾演），帶著女兒「超厭世少女」亞斯翠（珍娜奧特嘉 飾演），與母親「偏門藝術家」德麗婭迪茲（凱薩琳奧哈拉 飾演）回到冬河鎮的家中，然而在通往陰間的入口不小心被打開之後，她們的生活就被搞得天翻地覆。
先前因影集《星期三》爆紅的珍娜奧特嘉，是新加入《陰間大法師 BEETLEJUICE》的演員。片中珍娜奧特嘉的角色亞斯翠與母親莉蒂亞迪茲非常不合，她常擺著臭臉又愛頂嘴，戲外卻又和飾演母親的薇諾娜瑞德感情非常好。珍娜奧特嘉說：「她讓我感覺不那麼孤獨，這是一次孤立且可怕的經歷。我能夠與親眼目睹這一切的人交談，甚至更多，對我來說是很大的安慰，因此我非常感謝她。」
片中其他角色還包含「癡情男子漢」羅瑞（賈斯汀瑟魯斯 飾演）、「恐怖前妻」桃樂絲（莫妮卡貝魯奇 飾演）、「科學怪警長」沃夫傑克森（威廉達佛 飾演），以及「12頭身陰間歐巴縮頭怪」巴布。《陰間大法師 BEETLEJUICE》9月5日全台上映。