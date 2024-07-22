增進彼此情誼交流！台灣中油石化事業部辦中油睦鄰盃籃球邀請賽
台灣中油公司石化事業部於21日在高雄市林園區王公國小風雨球場，舉辦中油睦鄰盃籃球邀請賽，期以睦鄰睦鄰，增進彼此情誼交流。
記者黃守作／高雄報導
台灣中油公司石化事業部睦鄰盃籃球邀請賽，是由石化事業部副執行長吳祐明主持，高雄市議員王耀裕、李雨庭、理事長籃球協會宋明輝、王公國小校長許惟翔等人，以及百餘位運動好手與會。
台灣中油公司石化事業部副執行長吳祐明表示，石化事業部對於睦鄰活動相當重視，林園學子的教育、在地建設、環保議題、居民身心健康等，都是該事業部努力的範疇，希望能透過此次睦鄰盃籃球賽的活動，讓林園鄉親們在繁忙的工作、學業之餘，可以活絡筋骨，同時增進彼此間的情誼交流。
此一中油睦鄰盃籃球邀請賽，有林園區鄉親、廠商、學子一同參與，現場聚集上百位運動好手，開賽前即有不少選手聚集在球場熱身，以最好的身體狀態、最放鬆的心態，面對接下來的賽程，而民意代表也到場為選手加油打氣。
吳祐明說，石化事業部為了提升活動趣味性，也舉辦中線投籃的趣味競賽，前3位進球的選手便能獲得獎金1000元，讓參與的選手各個摩拳擦掌，使出渾身解數將獎金給收入囊中，為此一活動掀起高潮。