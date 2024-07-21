民進黨30席中執委出爐！陳亭妃突圍搶2席 劍指中常委
民進黨今（21）日進行全國黨代表大會，並進行2年一度的中常執評委選舉，改選黨內權力核心，30位中執委當選名單於下午5時許出爐，分別為新潮流9席、英系4席、湧言會4席、蘇系3席、民主活水3席、正國會3席、綠色友誼連線2席，另遭正國會除名的陳亭妃突圍搶下2席，劍指接續進行的中常委選舉，過程中正國會系統一名黨代表蓋成廢票，讓角逐執委的卓冠廷以1票之差飲恨。
記者陳威叡／台北報導
中執委選舉結果出爐，新潮流仍是最大贏家，拿下9席執委，分別為林俊憲（立委）、林宜瑾（立委）、邱志偉（立委）、徐富癸（立委）、黃守達（台中市議員）、戴瑋姍（新北市議員）、張慈馨（高雄市全代）、呂林小鳳（桃園市議員）與鄭志宏（桃園市全代）。
英系4席為蘇治芬（前立委）、王世堅（立委）、張嘉玲（新北市議員）、陳淑華（台中市議員）；湧言會3席王定宇（立委）、李妍慧（中執委）、鄭孟洳（高雄市議員）、鄭光峰（高雄市議員）。
蘇系3席張宏陸（立委）、賴秋媚（新北市前議員）、親蘇系柯建銘系統鄭美娟（中執委）
民主活水3席洪申翰（立委）、童子瑋（基隆市議長）、潘新傳（台南市黨部前主委）；正國會3席陳茂松（中常委）、林岱樺（立委）、陳睿生（桃園市議員）。
綠色友誼連線2席，鍾佩玲（台北市議員）、林益邦（中執委）；另遭正國會除名的陳亭妃突圍與何文海（台中市議員）搶下2席，劍指接續進行的中常委選舉，過程中正國會系統一名黨代表蓋成廢票，讓角逐執委的卓冠廷以1票之差飲恨。