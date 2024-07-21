王建民登投手丘引爆大巨蛋！回想到2013年經典賽　賽後坦言被逼的

來台追自由車夣！馬國房宏傑成大黑馬　單飛奪96聯賽桃園站冠軍

▲車手房宏傑在最後一個彎道加速突圍，成功脫逃，拿下單站冠軍。（圖／96聯賽提供）
▲車手房宏傑在最後一個彎道加速突圍，成功脫逃，拿下單站冠軍。（圖／96聯賽提供）

記者廖聿偉/綜合報導

2024年96聯賽第四站移師桃園站舉行，再度竄出新星黑馬，年僅25歲的小將房宏傑在最後一個彎道加速突圍，成功脫逃，最後以41分29秒61單飛殺進終點，拿下單站冠軍，這也是他生涯在公路賽中首個菁英組勝利。女子菁英組則是由台灣一姊黃亭茵拿下單站冠軍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
房宏傑是馬來西亞人，人生第一台公路車就是來台旅遊時購買，之後萌生興趣，高一時開始接觸競技自由車，但馬來西亞學校沒有車隊，只能跟俱樂部練車，大學決定來台就讀，追逐自由車夢，本次在96聯賽單飛奪冠，讓他一戰成名。

桃園站屬於繞圈賽，但沿途中有不少升降坡，還有逼近90度的過彎，考驗車手的技術和耐力。男子菁英組總共繞行16圈，房宏傑與台灣菁英車手徐御凱、張誌盛和李廷威等人相互較勁，房宏傑最後倒數第2圈的S彎先加速突圍，他說，「本來想逃脫，但在第二圈終點線前體力耗盡、非常累，有試圖放慢速度，最後300公尺過彎後才再度發動攻擊，很意外最後能拿下單站冠軍。」

▲男子菁英組第一名Team Fulcom阜冠國際車隊房宏傑、第二名前勁大甲高中張誌盛、第三名前勁大甲高中張恩騰。（圖／96聯賽提供）
▲男子菁英組第一名Team Fulcom阜冠國際車隊房宏傑、第二名前勁大甲高中張誌盛、第三名前勁大甲高中張恩騰。（圖／96聯賽提供）
房宏傑來台追夣　96聯賽一戰成名

房宏傑在上一站天母繞圈賽才首度參加96聯賽，拿下第10名，本次逆勢殺出奪下第1，跌破眾人眼鏡。他笑說，「桃園站代表阜冠國際車隊，但隊友多是U23組，所以賽前已擬定策略要單獨作戰；在96聯賽認識很多台灣好手，彼此互相交流讓我成長很多，也讓我更堅定想往職業車手的目標邁進。」

今年全大運房宏傑在場地賽代表彰師大拿下2面銅牌，目前屬於場地與公路的雙棲車手，房宏傑也非常肯定台灣自由車環境，希望能先在台灣發展，未來也不打算回馬來西亞當國手，而是希望成為職業隊選手。

擅長平路、丘陵的房宏傑，自認爬坡的能力還要增加，「過去常比場地賽，所以衝刺不是問題，更希望能提升自己的耐力，會找機會參加爬坡賽事，讓自己更全能。」

前一站天母站的單站冠軍張誌盛仍穩定發揮，最終以41分33秒98，拿下桃園站第二，總積分也上升至164，距離Fulcrum wheels冠軍橘衫僅剩下8分差，最快下一站就能翻盤。而目前橘衫仍由小將葉軒佑持有，同時他也是新人王OCTO白衫得主。另外衝刺王 GUSTO 藍衫則是張恩騰，登山王Mercedes-Benz 紅點衫不變仍是徐御凱。

▲96聯賽橘衫仍由小將葉軒佑持有，同時也是新人王OCTO白衫得主。（圖／96聯賽提供）
▲96聯賽橘衫仍由小將葉軒佑持有，同時也是新人王OCTO白衫得主。（圖／96聯賽提供）
▲女子菁英組賽程10圈，由台灣一姊黃亭茵29m31.26s拿下單站冠軍。（圖／96聯賽提供）
▲女子菁英組賽程10圈，由台灣一姊黃亭茵29m31.26s拿下單站冠軍。（圖／96聯賽提供）

史上首次台日交流！自由車小將曾奕維、譚皓瑋選拔拚環沖繩資格

96自由車聯賽／前勁車隊三人圍攻台灣一哥馮俊凱　張誌盛逆轉封王

台北市區也能辦自由車賽！台灣一哥馮俊凱高度肯定：連日本都很難

自由車／衝刺手艱難的一站！Bauhaus奪單站冠軍、囊括綠衫和紅衫

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生