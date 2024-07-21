53歲凍齡女神蘇慧倫中職明星賽開唱！球迷驚訝：竟跟江坤宇差29歲
蘇慧倫太正！2024中職明星賽今（21）日在台北大巨蛋舉行，5局中場邀請歌手演出，除了韓籍巨星畢書盡外，還找來「凍齡女神」蘇慧倫參與演唱，她也一連演出「黃色月亮」、「Lemon Tree」、還有「被動」等歌曲，其中「被動」可以說是「跨越年代」的經典歌曲，現場球迷也努力跟她大合唱。此外，蘇慧倫完全看不出已經有53歲的年紀，不少球迷紛紛留言「她正紅的時候，我才是小學生」、「江坤宇跟他差了29歲你敢信」、「太正了」等稱讚她外型仍保持得很好。
記者吳政紘/綜合報導
蘇慧倫凍齡 跟江坤宇擊掌很有趣
被稱為「玉女掌門人」的蘇慧倫，近年來常被邀請參加中職例行賽「動紫趴」等活動，而她保持得很好，不管是歌聲還是外貌，都很有水準。
此外，蘇慧倫也在《誰是被害者2》影集中擔任驗屍官角色，精湛的演技，讓粉絲也直呼「好刺激」。
蘇慧倫的英文名字Tarcy，根據蘇慧倫自己所述，Tarcy這個英文名字是以前看雜誌時，看到Tracy這個英文名字而覺得不錯，但當時覺得雜誌應該是寫錯字了，所以就自己改成了Tarcy，而她在今天現身中職明星賽，也選擇「929」當成背號。
原因就是這首歌是蘇慧倫在1997年出的一張專輯《傻瓜』》裡面的歌曲，也是日本動畫電影宮崎駿『魔法公主』預告主題曲。蘇慧倫今天一出場，就身穿大件球衣，「下半身失蹤」，並且打扮依舊清秀，看不出已經超過50歲，讓不少球員跟球迷都很驚訝。加上樂天女孩伴舞，讓蘇慧倫「仙氣十足」。
尤其球迷留言：「天啊也太正！」、「她正紅的時候，我才是小學生」、「江坤宇跟他差了29歲你敢信」、「太正了」，不敢置信她已經53歲了。