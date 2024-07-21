林襄合體李多慧喊「臭馬傑森」！高舉1應援小物 球迷嗨：好想買
中華職棒明星賽20、21日在台北大巨蛋登場，各隊啦啦隊員都齊聚一堂應援。昨（20）日樂天球員馬傑森一上場，舊愛、味全龍啦啦隊女神林襄就隨即拿著麥克風狂喊「臭馬傑森」，現場球迷全都笑翻。而今日她上場還設備升級，拿著球迷製作的臭馬傑森毛巾大力應援，連李多慧也一起加入，還把毛巾披在身上，現場氣氛嗨爆。有網友看到後也直呼「好想買那條毛巾！」
記者朱祖儀／綜合報導
林襄先前和馬傑森談戀愛，但不到1年就分手了，20日明星賽中2人再度重逢，林襄態度相當大方，在男方上場時，直接將「臭馬傑森」一詞加到加油詞裡面，帶動全場3萬人一起幫忙應援。而今日林襄繼續「開臭」，不過裝備升級，有球迷帶著臭馬傑森的毛巾到場，李多慧發現後就隨即拿起來披在身上，帶動球迷一起高喊「臭馬傑森」，還高舉毛巾給林襄看，接著更直接把毛巾傳到林襄手上。
從畫面中也看到，林襄拿到毛巾之後，對著所有球迷高舉臭馬傑森的毛巾，態度非常自然大方，台下粉絲也紛紛拿起手機搶拍。有網友看到後就笑說「怎麼會有臭馬傑森的毛巾，重點是還是林襄拿著」、「這個要賣我一定會買」、「效率真好，隔天馬上就有」，也有人透露「那好像是球迷自己做的，之前例行賽就出現過幾次」。
這次林襄幫舊愛馬傑森應援引起關注，《NOWnews今日新聞》詢問林襄經紀人2人的關係，經紀人表示，「啦啦隊應援最重要的就是帶動氣氛，昨天林襄自嘲讓大家開心一下，大家不用多做揣測」；馬傑森則說，自己還是會和林襄聯絡，不會把玩笑放在心裡，當下就是專注在打擊。