劉真逝世4年現身告別舞會！老母親見追憶畫面落淚 辛龍近況曝光
劉真2020年在接受心臟手術的過程中離世，享年44歲，美麗身影永留親友和粉絲心中。李志堯身為劉真認識30年的好友，又和對方搭檔跳舞，今（21）日他出席時代盃，以舞蹈悼念劉真，不僅如此劉真的父母也罕見現身，媽媽見到女兒的舞姿更是忍不住落淚，李志堯被問及辛龍的近況，也坦言兩人並不認識，但可以理解他仍陷在悲傷的情緒中。
記者吳昕蓓／台北報導
劉真父母儘管有現身現場，但低調不願意受訪，兩人看起來年事已高卻仍身體健康，劉媽媽看到女兒的舞姿時頻頻拭淚，而李志堯在台上演出致敬好友時，也難掩激動情緒，忍不住潰堤，他坦言劉真過世後，還一直沒有機會到對方塔位致意，因此希望可以用她的舞蹈來送別「永遠的國標舞女王」。
李志堯回憶當年劉真開刀的過程，不禁感嘆一切都太突然了，「我後來才知道劉真去開刀，原本是好好的人，沒想到進去後就再也沒起來，後來得知消息急返台，因當時她人已在醫院ISC不便見面，結果卻再也見不到了」，語氣間滿滿遺憾，他也透露，劉真過世後的3年間，他就和行屍走肉般，舉辦這場音樂會也讓想讓喜愛劉真的各位能夠好好放下這位天使。
被問及現場為何不見辛龍？李志堯透露，一方面是因為不認識對方，另一方面也是不想找舞蹈界以外的人士，「覺得不是要盛大慶祝，而是用舞蹈去告別，我不放下，人會一直沉淪下去」，他直言和對方不熟，但知道彼此的存在，「我知道他很難受，可以理解他，他有爸媽、孩子要照顧，現在雖然聯絡不到他，希望他好好的。」