名家論壇》楊威利／弱國無外交、軍事備戰都要錢

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※弱國真的無外交。
新聞
7月，美國前總統川普遇刺後的7月中旬，前國安顧問歐布萊恩提出台灣國防支出應當要達到5%的論調，消息一出正反意見具陳。
※駐韓美軍費用提高早有先例。
台灣軍費要達到GDP的5%，甚至超過5%的時代不是沒有發生過－反攻大陸時期，後續軍隊是在不斷的裁軍下才慢慢的將軍費降低，因此現在說要達到GPD的5%確實是駭人聽聞。不過，駐韓美軍費用升高的議題早已提供周遭國家一個參考。
2016年，川普競選期間就放話，要日本、韓國、德國等國要全額支付美軍開支，否則撤離駐軍。以韓國來說過往每年支付駐韓美軍費越約略10億美元，但川普當時卻要求50億美元，韓國民眾的反應是示威抗議、官員公開譴責。這議題拖了很久，之後還是以每年多支付13.9%的方式給付。美國要50億美元的新聞在2024年川普競選後又被談起。
從這則新聞中我們可以知道，駐韓美軍要當地國支付費用，其他國家例如日本、德國也是。日本政府還得攤付沖繩美軍的搬遷費用，這種情況其實非常弔詭，以美國海外駐軍最多的4個國家來說情況更是如此。日本、韓國、義大利、德國在冷戰後這些駐軍其實就應當撤離，冷戰時期戰略奏效後本應當如此。未料後續演變成反恐作戰當成主軸，加上中國威脅大增，最終這些海外駐軍都被保留下來。
美國海外駐軍本身就是一個威脅－以北韓來看，日本三澤或是韓國烏山空軍基地，基地內戰機戰力都是北韓的好幾倍，長期賴著不走是甚麼意思？當然這是雞生蛋蛋生雞的問題，擁美論者可以說是因為北韓發展核武，所以美國才要駐軍。問題來了：是美國要駐軍還是韓國要美國駐軍？國際政治很玄妙吧！其實就韓國傳統戰力來看，要抵禦甚至深入打擊北韓境內目標都不是問題，但在核武與飛彈防禦上卻得依賴美國，有求於人當然會屈居弱勢。
除駐軍費用外，韓國也長年跟美國爭吵戰時兩國部隊指揮權的議題，講白一點就是到底開戰後到底聽誰的？
※弱國真的無外交。
雖然韓國在核武與飛彈防禦上需要依靠美國，但在碰到要提高駐韓美軍費用時，民眾示威抗議反對，誰說弱國無外交？回到台灣，若美國新總統上任後對台灣提出軍費要達到GDP的5%，否則不繼續提供台灣軍火時，政府該怎麼辦？這些都是每任國安團隊所應當思索的。
有些軍迷聽到軍費要達到GDP5%，喜孜孜地表示F-35戰機或神盾艦的引進有望了，可以有效提升抗中戰力了，果真如此？當然不是！F-35戰機之所以不來台灣，有一說是台灣軍隊太容易洩密，共諜案一堆。交付不久的武器一旦洩密會被中國拿來大肆應用，但有一說是美國認為台灣「養」不起也不需要，同意升級F-16戰機當作替代。
弱國難有外交的案例也發生在澎湖。7月19日，澎湖漁民撈獲一艘無人艇，後續媒體比對後發現這無人艇酷似美軍所使用，到底是誰的，業管的海巡署也趁著假日時期來個不置可否。但比對美國廠商與海軍演習所用的無人艇，還真可發現外型非常酷似。
當然有些人會說這是中國山寨或是自己研製的無人艇，若然，則海巡署第一線人員仔細檢視這艘無人艇上有無簡體字就可知道，政府相關部門想必也會大肆抗議。若是盟國的呢？悄悄的拾獲，送交科研單位檢整後，所有權國家說不定還要索回呢！
正常國家碰到這種情況一定是大肆抗議，因為怎麼可以在沒有通知當地國的狀況下，在他國經濟海域內施放各種探測器？這是相當有敵意的行為，當地國應當由公部召開記者會公布此事情並將該無人艇沒入，這才是弱國應有的外交作為。這樣子做反而能贏得其他國家的敬重。
國際間類似小國反擊的是新加坡，1993年新加坡政府對一名美籍塗鴉青年實施鞭刑，美國雖幾經交涉但該青年還是要被鞭刑，新加坡政府當時義正詞嚴的回擊美國，這些措辭堪稱弱國反擊的表率。弱國要有外交確實很難，但總是要去爭取，像新加坡這樣。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
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