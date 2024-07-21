巷仔內／燦系拒投新潮流、非賴極大化！民進黨不是賴清德說了算
民進黨今（21）日舉行全國黨代表大會，並進行2年一度的中常執評委選舉，改選黨內權力核心，最終結果出爐，分別為新潮流2席、英系2席，此外蘇系、正國會、湧言會、民主活水與綠色友誼連線各一席，遭正國會除名的陳亭妃上演大驚奇，透過抽籤成功挺進中常委。原先預測無懸念穩拿3席的新潮流，據悉在中常委選舉中燦系人呂林小鳳故意投出廢票，逼林宜瑾抽籤後不幸落馬；而英系則是透過抽籤拿下2席，非賴系常委最大化，似乎都在警告賴清德，民進黨非「新賴系」說了算。
記者陳威叡／台北報導
民進黨中常委選舉出爐，10席中常委為新潮流2席邱志偉、林俊憲；英系2席王世堅、蘇治芬；蘇系1席張宏陸；正國會1席陳茂松；湧言會1席王定宇；綠色友誼連線1席鍾佩玲；民主活水1席洪申翰；與陳亭妃。
選舉結果雖「新賴系」過半，但開票過程曲折離奇，據悉代表燦系的呂林小鳳，原先評估仍會加入新潮流配票，未料開票時發現，蓋章將票投給林宜瑾，卻又把手印蓋給自己，明顯成為廢票，呂林小鳳是資深黨員更是五連霸議員，此舉分明是故意為之，被黨內解讀為替鄭文燦被收押叫屈，更不願意配合新潮流配票，對賴清德表達不滿。而呂林小鳳此舉也讓林宜瑾硬是少了一票執委，不得不同額抽籤，不幸落馬。
此外據悉英系雖然只有4席中執委，卻成功策動隸屬湧言會的議員鄭光峰跑票，讓蘇治芬在抽籤中順利當選常委；陳亭妃則上演大驚奇，成功過關斬同樣抽籤當選。一來一往間，非賴系常委極大化。
從呂林小鳳拒投新潮流、英系傑出一手力鞏2席常委，到陳亭妃順利挺進中常會，重挫「新賴系」獨大，非賴系常委最大化，「黨內的烏鴉」集結，似乎都在警告賴清德，民進黨非「新賴系」說了算。