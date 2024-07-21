中職明星賽大亂鬥！王建民對決洪一中超經典：「伸卡球還是厲害」
王建民對決洪一中！這可能是百年難得一見的對決。中職明星賽今（21）日在台北大巨蛋開打，第二戰9局下禁不起球迷一再鼓譟，王建民代表中華隊上場投球，此時陳金鋒原本被球迷喊出來要上場打擊，但鏡頭一轉，「洪總」洪一中上場打擊，還敲出安打，引發一連串「神獸對決」，陳金鋒被王建民觸身球，加上彭政閔、林岳平都上場，結果中華隊最終以4:1贏球，但洪總也願意配合演出，他笑說：「有接過他（王建民）的球，但沒打過，伸卡球還是厲害。」
記者吳政紘/綜合報導
洪總跟王建民是中華隊搭擋 釜山亞運會曾封鎖日本
2002年第十四屆韓國釜山亞運，這也是洪總最後一次以球員身分代表中華隊出賽，他跟王建民搭配，幾乎完全封鎖日本隊，洪一中記得當時王建民在美國紐約洋基短期1A，還沒有上到大聯盟，但當年4強賽對日本在第3局臨危授命上場，接替失掉5分退場的先發投手宋肇基，王建民投到延長賽第10局都還沒有失分，包括6次三振，中華隊最後以6:5擊敗日本。
沒想到當初的投捕搭擋，今天在中職明星賽相遇，還是對決王建民，洪總說：「我也不知道，王建民說要上來，陳金鋒拉我，我就上去，沒關係，球迷開心就好。」
洪總笑說：「我也不知道他真的要投，我也喊說上呀，娛樂一下大家，結果他真的要下去投，要我上去打，反正到最後，我也是配合他們，他伸卡球還是厲害。」