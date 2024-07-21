蘇慧倫中職明星賽開唱！凍齡顏值引暴動 粉絲嗨：比樂天女孩年輕
2024中職明星賽今（21）日在台北大巨蛋盛大展開，5局中場邀請了「凍齡女神」蘇慧倫參演出，讓歌迷尖叫聲連連，蘇慧倫也不負眾望，在現場演唱多首經典歌曲。不過讓粉絲訝異的是，蘇慧倫完全看不出來已經53歲，讓不少球迷在Threads上炸鍋，紛紛留言「她正紅的時候，我才是小學生」、「這個說50幾我不信」、「怎麼可以如此凍齡！」更有網友笑稱：「蘇慧倫看起來比某幾個樂天女孩還年輕！」
記者施以慧／綜合報導
蘇慧倫今天穿了一件尺寸較大的球衣出場，以「下半身失蹤」的穿搭亮相，讓歌迷暴動，加上蘇慧倫的凍齡顏值，和一旁的樂天女孩幾乎無異，身材和臉蛋都保養極佳，而她在現場展現的超強唱功，也折服了不少年輕粉絲。
蘇慧倫出席中職明星賽一事，在Threads上的討論也相當熱烈，有網友笑稱：「她的歌發行時我才4歲，她怎麼都不會老啊」、「根本想起年少時光！」事實上，蘇慧倫在20歲時就以歌手出道，在發行首張專輯〈追得過一切〉後，因為清新形象而獲得「玉女掌門人」、「學生情人」等封號。
後期蘇慧倫跨足戲劇圈，以電影《只要為你活一天》首度用演員的身分登上銀幕，還曾因演出電影《深海》而入圍亞太影展的最佳女主角，演藝事業可說是順風順水。而蘇慧倫近期最新、最火紅的作品，非迷你劇集《誰是被害者2》莫屬，也讓年輕歌迷對她頗有印象。