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蘇慧倫中職明星賽開唱！凍齡顏值引暴動　粉絲嗨：比樂天女孩年輕

▲跨足戲劇、歌唱領域的藝人蘇慧倫，今（21）日被邀請到中職明星賽開唱，而她凍齡的顏值也震撼全場粉絲，甚至有網友笑稱：「比某幾個樂天女孩還年輕。」（圖／記者 林柏年攝影）
▲跨足戲劇、歌唱領域的藝人蘇慧倫，今（21）日被邀請到中職明星賽開唱，而她凍齡的顏值也震撼全場粉絲，甚至有網友笑稱：「比某幾個樂天女孩還年輕。」（圖／記者 林柏年攝影）

記者施以慧／綜合報導

2024中職明星賽今（21）日在台北大巨蛋盛大展開，5局中場邀請了「凍齡女神」蘇慧倫參演出，讓歌迷尖叫聲連連，蘇慧倫也不負眾望，在現場演唱多首經典歌曲。不過讓粉絲訝異的是，蘇慧倫完全看不出來已經53歲，讓不少球迷在Threads上炸鍋，紛紛留言「她正紅的時候，我才是小學生」、「這個說50幾我不信」、「怎麼可以如此凍齡！」更有網友笑稱：「蘇慧倫看起來比某幾個樂天女孩還年輕！」

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蘇慧倫今天穿了一件尺寸較大的球衣出場，以「下半身失蹤」的穿搭亮相，讓歌迷暴動，加上蘇慧倫的凍齡顏值，和一旁的樂天女孩幾乎無異，身材和臉蛋都保養極佳，而她在現場展現的超強唱功，也折服了不少年輕粉絲。

▲蘇慧倫今天一出場，就身穿大件球衣，「下半身失蹤」，並且打扮依舊清秀，看不出已經超過50歲，讓不少球員跟球迷都很驚訝。加上樂天女孩伴舞，讓蘇慧倫「仙氣十足」。（圖／林柏年攝）
▲蘇慧倫的臉蛋完全看不出已經超過50歲，讓不少球員跟球迷都很驚訝。（圖／記者 林柏年攝影）
蘇慧倫出席中職明星賽一事，在Threads上的討論也相當熱烈，有網友笑稱：「她的歌發行時我才4歲，她怎麼都不會老啊」、「根本想起年少時光！」事實上，蘇慧倫在20歲時就以歌手出道，在發行首張專輯〈追得過一切〉後，因為清新形象而獲得「玉女掌門人」、「學生情人」等封號。

後期蘇慧倫跨足戲劇圈，以電影《只要為你活一天》首度用演員的身分登上銀幕，還曾因演出電影《深海》而入圍亞太影展的最佳女主角，演藝事業可說是順風順水。而蘇慧倫近期最新、最火紅的作品，非迷你劇集《誰是被害者2》莫屬，也讓年輕歌迷對她頗有印象。

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