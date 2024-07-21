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53歲蘇慧倫登大巨蛋開唱！曬出後台背影照　「背號選929」有內幕

▲蘇慧倫在IG發出中職明星賽的後台照片，她的背號選「929」有特別原因。（圖／蘇慧倫IG）
▲蘇慧倫在IG發出中職明星賽的後台照片，她的背號選「929」有特別原因。（圖／蘇慧倫IG）

記者朱祖儀／綜合報導

中職明星賽今（21）日將在台北大巨蛋迎來第二戰，請來凍齡女神蘇慧倫及情歌王子畢書盡開唱。其中蘇慧倫一連演唱〈黃色月亮〉、〈Lemon Tree〉和〈被動〉等多首歌曲，掀起歌迷回憶殺，還有人驚覺53歲的她保養得宜，站在樂天女孩旁邊絲毫不遜色。而稍早她也在IG分享後台照，雖然是背對鏡頭，但可以看到她身穿大件球衣，背號還特別選「929」，事實上這也是她的經典歌曲之一。

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蘇慧倫今日穿著大件球衣登上大巨蛋開唱，「下衣失蹤」的打扮露出纖細美腿，她也特別搭配長襪和白色球鞋，看起來非常青春洋溢；驚人的是她臉上也幾乎沒有皺紋，看起來依舊光滑透亮，歲月似乎沒有在她的臉上留下痕跡，完全看不出來她已經53歲，且即使站在樂天女孩旁邊，她也依舊美麗動人。

▲蘇慧倫的英文名字Tarcy，根據蘇慧倫自己所述，Tarcy這個英文名字是以前看雜誌時，看到Tracy這個英文名字而覺得不錯，但當時覺得雜誌應該是寫錯字了，所以就自己改成了Tarcy，而她在今天現身中職明星賽，也選擇「929」當成背號。（圖／林柏年攝）
▲蘇慧倫今日登上大巨蛋演唱多首歌曲，凍齡外貌引起眾人討論。（圖／記者林柏年攝）
稍早蘇慧倫也在IG分享後台照，雖然她是背對鏡頭比YA，不過可以看到她特別單邊編髮，把其中一邊的頭髮勾在耳後，露出完美側臉，還發現她的背號是「929」，其實這是她的經典歌曲〈929〉，當初發行時還是宮崎駿執導的日本動畫電影《魔法公主》的預告主題曲。另外，蘇慧倫也PO出和樂天女孩的合照，表示很感謝她們，「看到妳們表演前一直在練舞」，忍不住想比讚和愛心。

蘇慧倫也發文表示，「開心的一個下午，球迷好熱情，髮香區好香，大巨蛋好大」，且再次感謝樂天女孩和她一起表演。文章一曝光，許多歌迷紛紛搶著留言，「〈Lemon tree〉好好聽」、「今日最正的929號球員」、「今天好美好好聽」、「好期待慧倫姐的新專輯」、「今日最正的球員，因為老大的關係，經過了23年再度踏進球場看比賽」。

▲蘇慧倫在IG發出中職明星賽的照片，很感謝樂天女孩，背號「929」也有特別含意。（圖／蘇慧倫IG）
▲蘇慧倫在IG發出和樂天女孩的合照，透露表演前看到她們一直在練舞。（圖／蘇慧倫IG）
事實上，蘇慧倫前幾天也PO出在大巨蛋彩排的照片，看到她戴著白色鴨舌帽，身穿牛仔連身套裝，拿著麥克風在球場內嘗試走位，接著更直接坐在場地內開心拍照，並說「7/21大巨蛋見」。她今天在開唱之前，也不斷轉發歌迷PO出的限時動態，看得出來她非常期待到大巨蛋開唱。

果然蘇慧倫稍早登場開唱，隨即掀起網友討論，不少人表示「蘇慧倫為什麼不會老」、「蘇慧倫這樣53歳，真是駐顏有術」、「蘇慧倫真的好強喔！！！又好聽又穩又有味道，首首經典」、「本來要拍給我爸看，結果後面發現蘇慧倫今年要54歲了，太鬼了吧」、「蘇慧倫真的好猛！！各方面的強大！！」、「蘇慧倫到底吃了什麼仙丹」、「蘇慧倫還是當年那個女神，唱歌依然好聽」，可看出她是實力及美貌兼備的女神。

▲蘇慧倫前幾天就PO出在大巨蛋彩排的照片。（圖／蘇慧倫IG）
▲蘇慧倫前幾天就PO出在大巨蛋彩排的照片，看得出來她相當期待登台表演。（圖／蘇慧倫IG）

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