53歲蘇慧倫登大巨蛋開唱！曬出後台背影照　「背號選929」有內幕

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稍早蘇慧倫也在IG分享後台照，雖然她是背對鏡頭比YA，不過可以看到她特別單邊編髮，把其中一邊的頭髮勾在耳後，露出完美側臉，還發現她的背號是「929」，其實這是她的經典歌曲〈929〉，當初發行時還是宮崎駿執導的日本動畫電影《魔法公主》的預告主題曲。另外，蘇慧倫也PO出和樂天女孩的合照，表示很感謝她們，「看到妳們表演前一直在練舞」，忍不住想比讚和愛心。
蘇慧倫也發文表示，「開心的一個下午，球迷好熱情，髮香區好香，大巨蛋好大」，且再次感謝樂天女孩和她一起表演。文章一曝光，許多歌迷紛紛搶著留言，「〈Lemon tree〉好好聽」、「今日最正的929號球員」、「今天好美好好聽」、「好期待慧倫姐的新專輯」、「今日最正的球員，因為老大的關係，經過了23年再度踏進球場看比賽」。
事實上，蘇慧倫前幾天也PO出在大巨蛋彩排的照片，看到她戴著白色鴨舌帽，身穿牛仔連身套裝，拿著麥克風在球場內嘗試走位，接著更直接坐在場地內開心拍照，並說「7/21大巨蛋見」。她今天在開唱之前，也不斷轉發歌迷PO出的限時動態，看得出來她非常期待到大巨蛋開唱。
果然蘇慧倫稍早登場開唱，隨即掀起網友討論，不少人表示「蘇慧倫為什麼不會老」、「蘇慧倫這樣53歳，真是駐顏有術」、「蘇慧倫真的好強喔！！！又好聽又穩又有味道，首首經典」、「本來要拍給我爸看，結果後面發現蘇慧倫今年要54歲了，太鬼了吧」、「蘇慧倫真的好猛！！各方面的強大！！」、「蘇慧倫到底吃了什麼仙丹」、「蘇慧倫還是當年那個女神，唱歌依然好聽」，可看出她是實力及美貌兼備的女神。