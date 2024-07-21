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瓊斯盃／中華藍79：83慘遭菲律賓大逆轉！無緣時隔20年後再度捧盃

▲第43屆威廉瓊斯盃中華藍隊冠軍戰惜敗菲律賓，此役地主球隊沒能把握末節一度7分的領先，激戰到延長賽後，最終還是以79：83不敵對手，無緣拿下本屆冠軍。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.21）
▲第43屆威廉瓊斯盃中華藍隊冠軍戰惜敗菲律賓，此役地主球隊沒能把握末節一度7分的領先，激戰到延長賽後，最終還是以79：83不敵對手，無緣拿下本屆冠軍。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.21）

記者黃建霖/新北報導

2024年威廉瓊斯盃賽事閉幕戰，中華藍和菲律賓進行爭冠，上一次中華隊將冠軍留在自家已是在2004年的事了，可惜此役地主球隊沒能把握末節一度7分的領先，激戰到延長賽後，最終還是以79：83不敵對手，無緣拿下本屆冠軍。

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中華隊挑戰20年後再奪冠　面對強敵菲律賓

賽前兩隊在本屆瓊斯盃都是未嚐一敗，今天正面對決誰能贏下就能拿下本屆男子組冠軍。開賽後比賽強度就很高，兩隊首節的得分都遭到壓制，菲律賓以16：12在客場領先，賀博單節攻下8分。

次節菲律賓靠著一波高潮將分數拉開到雙位數，中華藍在主場也不甘示弱，靠著賀博和陳盈駿的三分球重新追趕上來，半場打完以34：41落後，賀博已經攻下12分，可惜球隊三分球22投僅6中，外線火力沒有發揮。

易籃再戰後，中華隊多點開花，防守強度也在吉爾貝克坐鎮下，有所提升，該節打完將分數略微追回到50：55。末節雙方陳盈駿的一記三分球讓中華藍反超，曾祥鈞在這一節的表現也很突出，命中一記外線，又完成一次進算加罰。

比賽進入最後2分鐘，中華藍還領先5分，好不容易守下一波，但球卻陰錯陽差撥給了菲律賓，麥卡洛兩罰都落空，曾祥鈞下一回合籃下再進，讓主場軍領先到7分。

▲第43屆威廉瓊斯盃中華藍隊冠軍戰惜敗菲律賓。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.21）
▲第43屆威廉瓊斯盃中華藍隊浪費末節7分落後，於冠軍戰惜敗菲律賓。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.21）
戰局峰迴路轉　中華隊經驗不足遭逆轉

不過就在勝利要到手之際，Agee先是出手被犯規，兩罰全中，之後馬建豪發生失誤，讓對方上籃得分。最後42.9秒，比賽又回到3分差。之後高錦瑋上籃沒進，Agee快攻上籃要到賀丹第4犯，並兩罰命中，之後中華隊再次發生失誤，賀博傳球失誤，Kiefer Ravena投進三分球，反超比數。

中華藍關鍵進攻，陳盈駿切入被蓋，所幸吉爾貝克跟進投進兩分追平，比賽進入延長賽。中華藍此時陳盈駿、劉錚、賀丹、馬建豪都身背4犯，RJ Abarrientos一上場就投進擦板三分球，而中華藍則是靠著劉錚6罰5罰中與對手相抗衡。

進入最後兩分鐘時，菲律賓2分領先，麥卡洛和賀丹相繼離場。讀秒時刻，馬建豪掌握球權反擊的情況下，被Agee犯規，領到第5次犯規，14.4秒兩罰一中。回過頭來我國被迫犯規，Jordan Heading兩罰全中，最後12.2秒我國落後3分。之後高錦瑋傳球失誤，菲律賓最終以4分之差分出勝負。

這一場比賽銜哀出擊的陳盈駿16投4中，攻下13分，另有2助攻3籃板；賀博命中3記三分球，得到16分；吉爾貝克11分13籃板，曾祥鈞得到10分。菲律賓方面，Tajuan Agee得到21分，麥卡洛得到12分。

▲第43屆威廉瓊斯盃中華藍隊馬建豪罰球罰丟一球錯失追平比數的機會。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.21）
▲第43屆威廉瓊斯盃中華藍隊馬建豪罰球罰丟一球錯失追平比數的機會。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.21）

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