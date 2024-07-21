比李珠珢正？22歲啦啦隊怪物新人身材媲美李多慧 粉絲喊：快來台
韓國職棒「起亞虎」啦啦隊的19歲成員李珠珢日前宣布受邀來台參加富邦悍將的活動，將和其他啦啦隊成員一同表演「三振舞」，讓粉絲非常期待，因為李珠珢不僅擁有超高顏值，還有170公分的完美身高，不少粉絲都在敲碗她趕快加入中職；不過也有其他網友提到，李珠珢的隊友Yeom Se-been（염세빈）也很漂亮，只可惜沒有出現在這次的受邀名單中，不過她過往的辣照與經歷已經遭網友起底，不僅身材媲美小龍女李多慧，漂亮程度更是讓不少網友為之瘋狂，紛紛狂喊：「快來台！」
記者施以慧／綜合報導
事實上，22歲的Yeom Se-been（염세빈）也非常年輕，僅有22歲，2年前就以排球啦啦隊成員的身分出道，還擔任過籃球啦啦隊，而在2023年時，還正式成為起亞虎啦啦隊一員，經歷非常豐富，而當粉絲看見她的照片時，更是掀起討論，有粉絲直呼：「頂級身材」、「有料」、「長得很可愛」、「我也喜歡她」、「希望她來台！」
但遺憾的是，這次富邦悍將的活動「G!POP流行音樂節」受邀名單並沒見到Yeom Se-been的名字，反而是金韓拿、李珠珢、朴星垠、朴信妃、鄭嘉睿和劉世彬，將與Fubon Angels一起合作表演，不過人氣也強強滾的她們，估計也會掀起一波追星浪潮。