孫安佐突襲反毒演唱會！邊搖頭邊嗨唱 新經紀人身分曝光是他
孫安佐近期熱度依舊，從泰國呼麻、擅闖民宅脫褲、宣揚大麻合法化，到信義區持槍遭逮等種種事蹟，應有盡有，日前還登上成人平台SWAG開直播，並向媒體透露要前往烏克蘭打仗，話題度超高。沒想到今（21）日卻被媒體直擊，逕自前往台北市警察局舉辦的反毒演唱會，不僅一邊搖頭一邊跟著嗨唱，還比出「領域展開」手勢，看起來非常融入，而陪同孫安佐前往現場的男子身分也曝光，是孫安佐新的經紀人「重讀」，本身也是網紅。
記者施以慧／綜合報導
台北市警局今晚在華山舉辦了「華山青春演歌祭」活動，邀請不少知名聲優來台演唱動漫歌曲，而穿著黑色花襯衫、戴著鴨舌帽和墨鏡的孫安佐也現身，默默在角落聽歌，還時不時跟著節奏搖頭嗨唱，遇到媒體拍攝還比出「Ya」的手勢。
而孫安佐旁邊的新經紀人「重讀」，同樣也是名網紅，有在YouTube上經營頻道，目前擁有10萬名粉絲，在活動現場時不時對著孫安佐低語，演唱會結束時還數度代替他發言，在孫安佐被媒體捕捉時，還告知記者不要一直拍攝。
孫安佐在活動結束後，也留在華山園區受訪，坦言自己本身就非常喜歡動漫，此次出行只是為了來聽歌，沒有特別要見誰，而在媒體詢問到孫安佐是否有機會成為反毒大使時，「重讀」也協助孫安佐回答，表示孫安佐健康第一，對於孫安佐的近況，經紀人則表示，最近在幫忙規劃、研發實用上的科技，疑似是對先前曾透露要前往烏克蘭一事非常認真。
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