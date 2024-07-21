18歲Bettii杯緹開唱噴淚！宣布「將離開台灣」 提前曝生日願望
▲Bettii在演唱會上感謝同事、家人時忍不住噴淚，也透露生日願望是去剪瀏海，且將回到加拿大念書 。（圖／時大音樂提供）
記者
朱祖儀／綜合報導
｜ 2024-07-21 22:40:22 2024-07-21 23:03:08
18歲創作歌手Bettii杯緹昨（20）日在三創Clapper Studio舉行首場個人演唱會「18 01」，這場演出對她而言充滿意義，總結了她18歲這一年來出道的收穫與回憶，這次她除了演唱專輯歌曲〈匿光〉、〈遲早〉等，更翻唱許多影響她創作的歌曲，甚至首次在樂迷面前展現小提琴演奏的才藝，令全場驚豔不已。
隨著演唱會告一段落， Bettii分享之後將回到加拿大繼續完成學業， 但仍會持續推出新歌，更自曝邁入19歲的第一個願望是「 剪瀏海」，而她在演唱會上特別感謝參與這場演唱會的同事、家人時，還忍不住大噴淚。
Bettii自2023年起以翻唱〈Seven〉、〈 Ditto〉等歌曲而備受關注， 一路發行自己的創作至今已累積一票忠實樂迷，隨著首張同名創作專輯《Bettii 杯緹》推出，她的首次專場於昨日登場，為了演出，她除了挑戰以Full Band形式演出，更在家不斷練習如何與觀眾互動， Bettii笑說：「對我來說在舞台上最困難的是要說什麼， 很怕腦袋會一片空白，所以我的提詞機不是歌詞，是我要說的內容！儘量想了一些好笑的故事，讓大家聽我說話不會睡著！」 演唱會開場，Bettii以〈我的願望〉揭開序幕， ▲Bettii杯緹感謝參與這場演唱會的同事、家人的時候，忍不住淚崩，急忙拿衛生紙擦淚。（圖／時大音樂提供） 唱著18歲的夢想， 也展現了她在自己小小空間所延伸的幻想與靈感來源。 而她除了演唱專輯中〈Shyyyyyy:)〉、〈是否值得期待〉、 〈匿光〉等新歌； 更特別準備了許多對她而言意義深重的翻唱歌曲， 包括她第一次放上網路的〈致姍姍來遲的你〉， 以及令她備受矚目的〈Seven〉。除了帶來一連串的新歌與翻唱，Bettii也趁著演唱會，拿出自己拿手的才藝，一口氣用鋼琴演出〈過期的記憶〉、在〈 From the Start〉時結合小提琴的演奏，以及在演唱Daniel Caesar的〈Best Part〉時加入吉他彈奏。
最後在演唱會的安可，Bettii更驚喜獻上韓國女團LE SSERAFIM的〈Perfect Night〉，還在副歌時跳起舞，令全場瞬間掌聲、尖叫聲不斷。她也自虧不太擅長記舞步，因此很少「獻舞」，
笑說在家醞釀這個驚喜已有好一段時間，也透露：「 大家聽到我提出這個要求好像都很驚訝， 但我其實很期待跳給大家看！」並笑說跳舞最重要的是態度， 希望自己未來有機會能挑戰難度更高的舞蹈，讓大家眼前一亮。
演唱會後，Bettii也即將在8月邁入19歲，
提到演唱會後最想做什麼，Bettii第一時間就直呼：「 我要先去剪瀏海！」原來18歲這一年因為發片造型的關係， 她整整留了一年的中分長髮。此外，夏天過後要回到加拿大讀書的她，也相當期待見到爸媽還有妹妹及寵物， 希望自己在加拿大的生活能恢復正常作息、多喝水，最重要的是， 也不會忘記隨時更新生活及努力創作。
▲Bettii透露，夏天過後就要回到加拿大念書，期待屆時會更努力創作。（圖／時大音樂提供）