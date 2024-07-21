憂賀錦麗成拜登退選當然人選？裴洛西：接替人須公開選出
美國總統拜登近來遭民主黨內部強力逼宮，呼籲退出總統大選，副總統賀錦麗成為「換登」後的熱門接替人選。不過，美媒揭露，前美國聯邦眾議院議長裴洛西表態，若拜登退出選戰，認為民主黨在總統提名程序上應建立開放的機制，更稱倉促推舉賀錦麗可能不利團結。
國際中心顏得智／綜合報導
美國政治新聞媒體Politico報導，民主黨於10日在國會山莊進行閉門會議時，裴洛西當場做出以上表示，她還強調，在程序上保持開放性，是為了避免外界認為賀錦麗是被欽點的接班人，應讓更多黨員有發聲的權力。
亦有不願透露姓名的民主黨員認為，賀錦麗無法在他們的搖擺州選區獲勝，且一些民主黨人也不想要賀錦麗參選。
此外，有4位閉門會議的知情人士透露，多位加州民主黨人強調，若未經公開競爭選出人選，恐怕會嚇跑選民，裴洛西就是主張此說法的其中一員。
另據紐約時報報導，一位了解裴洛西想法的消息人士透露，裴洛西是賀錦麗的朋友。但她相信，即使是賀錦麗，透過大會上的競爭程序，也可藉此增強贏得大選的能力。
但這做法也將為民主黨的選舉進程帶來隱憂，一些參與對話的人認為，裴洛西只是想拖慢賀錦麗的腳步，讓其他競爭者浮出檯面。