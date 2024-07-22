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賀博瓊斯盃丟冠痛哭！對中華男籃有期許：保持熱忱將目標放更長遠

▲賀博說，自己相當享受這一屆瓊斯盃和隊友之間培養出的情誼，但也透露自己恐怕沒辦法在今年代表中華隊參加U18賽事，因為比賽日期是自己大學開學周。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.21）
▲賀博說，自己相當享受這一屆瓊斯盃和隊友之間培養出的情誼，但也透露自己恐怕沒辦法在今年代表中華隊參加U18賽事，因為比賽日期是自己大學開學周。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.21）

記者黃建霖/新北報導

隨著今年的威廉瓊斯盃落幕，台美混血的「賀家兄弟」也將開始下一個行程，繼續專注在自己的籃球生涯和學業上。對於這一次的國家隊經歷，賀博直言自己相當享受這一屆瓊斯盃和隊友之間培養出的情誼，但也透露自己恐怕沒辦法在今年代表中華隊參加U18賽事，因為比賽日期是自己大學開學周。

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與開學週撞期　賀博無法參加U18

賀博這次瓊斯盃的發揮有目共睹，他的急停跳投穩定度正在提升當中，外界也十分期待他能夠繼續代表中華隊出戰更多國際賽。今天記者會上有媒體問他是否會參加9月的U18賽事，對此他也做出回應。

「我將開始在哈佛大學的學業，學校開學時間大約與U18比賽在同一周開始，我的父母和我真的都不想錯過大學生活的第一天，所以我認為我不能參賽。」賀博如此說道。

賽後痛哭宣洩情緒　賀博：這支球隊的目標更長遠

這一次瓊斯盃落敗，賀博傷心地在場邊落淚，在來到記者會時他心情已經平復不少，也笑著解釋說自己當下如此難過的原因，「這一屆我們從開賽就一直連勝，但最終輸掉最後一場比賽，去年在白隊前面輸的場次更多，但贏了最後一場比賽，顯然今天心痛的感覺更明顯。」

賀博也說，經過這麼長時間的親密相處，中華隊球員之間的感情就像家人，還透露「本來說好贏了要去KTV慶祝」，如今卻輸球了，相當可惜。不過場邊的圖齊教練和他說：「輸了還是可以去KTV」，畢竟今天球隊只是輸掉一個回合，仍然可以抬頭挺胸步出球場。

賀博和哥哥賀丹在抵達台灣的前兩個禮拜，就已經單獨和圖齊教練進行訓練了，所以和後者相當熟識，集訓第一周開始又認識一些新的球員，並與他們建立默契和化學效應。對於這次旅程，他們收穫滿滿，也表示自己很為中華隊感到驕傲，「我們從一開始不認識到現在像家人一樣，在昨天取得了7連勝，雖然今天結果不是所期待的，但希望球隊保持熱忱，因為我們目標放更長遠，未來還有亞洲盃、甚至是奧運。比完賽後，大家有些安靜，教練集合大家，他說雖然心很痛，但這是因為我們很在乎。」

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