吉爾貝克能提供中華隊需要的　但他趕得上11月的亞洲盃資格賽嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
吉爾貝克在這次瓊斯盃對球隊的提升立竿見影，在本屆瓊斯盃中華藍隊在比賽中幾乎不太輸籃板，今天對上身體素質出色的菲律賓，出手次數甚至還更多，這就是「大B」加入後的作用。圖齊是喜歡使用小陣容的教練，而前者是他唯一固定給予穩定大量輪換時間的傳統內線，因為他的護框和籃板作用沒有隊內其他人可以取代，短時間應該也沒有其他歸化人選能頂替。
吉爾貝克目前和隊友融入的狀況不錯，他說自己很享受和大家在一起的時光，也期待中華隊有更好的未來。備戰11月的亞洲盃是這次瓊斯盃如此被重視的原因，吉爾貝克說屆時會遇到更大、更強壯的球員，他說：「我必須為此做好準備的事情，我必須將身體調整到理想狀態。」
亞洲盃資格賽11月開打 吉爾貝克趕得上嗎？
不過吉爾貝克要參加亞洲盃資格賽，也不是完全確定的事，眼前他離成為真正的歸化球員還有一段路，雖然外國高專人才申請歸化居留年限放寬2年，讓他已經符合資格，但由於高專並非完全為籃球員而開，所以人選還需要通過語文測試，或是要進行一定時數的課程，這對目前吉爾貝克的情況來說都有些困難。
籃協副秘書長張承中表示，台灣現行歸化制度，舊式身分證拿到手才願意給薪資，但在這之前歸化球員也希望先確定薪資和權利義務，這種矛盾讓情況變得很複雜，「現在就是雞生蛋、蛋生雞到問題，看誰先動。」