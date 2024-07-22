夢想家盃3X3籃球城市巡迴賽開打！8名好手代表宜蘭前進新加坡
由BiG行動夢想家基金會、亞太青年交流發展協會所主辦的「夢想家盃3X3籃球城市巡迴賽」（BiG Future Cup），7月20日上午在宜蘭羅東運動公園舉行，此次賽事吸引超過300位以上的選手報名，經過一百多場熱血賽事後，由青少年組來自宜蘭國中的「前進NBA」隊，青年組來自羅東高中的「灌君幼萊樂」隊，代表宜蘭參加8月3日在新加坡舉行的城市巡迴賽第二站。
記者吳政紘/綜合報導
打造青年公益平台 BiG Future Cup誕生
而未來三年內，BiG Future Cup將會在亞太地區30個城市舉行，打造青年公益、城市交流，推廣地方文化為主軸的運動休閒專業賽事。宜蘭在地台灣籃球名將「三哥」周俊三也親自出席活動，希望一起推廣3X3籃球賽事。將來賽事還將前往吉隆坡、上海、日本、韓國等地舉行，希望可以吸引更多青年學子多參與國際交流與培養國際觀。
「夢想家盃3X3籃球城市巡迴賽」跟其他過去3X3賽事不同之處在於，除了獎金和獎品，這次透過賽事選出的8名優秀青年選手，不但將由周俊三教練親自指導，還可獲得全程免費前往新加坡參加第二站賽事的代表資格。加上宜蘭縣長代表林宜弘、宜蘭縣立法委員陳俊宇等大力支持，明年更將擴大舉辦，結合地方文化特色、旅遊生態及運動產業，實現城市交流的目標，讓青年走向國際、世界看見宜蘭。
主辦單位BiG行動夢想家基金會長期服務沒有父母照顧、缺乏家庭資源的兒少青年，透過公益教育，提供文化藝術、運動競技、科技生態、職涯發展四大領域資源，幫助兒少升學就業，開展自己的人生與夢想。BiG行動夢想家基金會董事長韓佳宏表示：這次舉辦「夢想家盃3X3籃球城市巡迴賽」（BiG Future Cup），希望透過運動競技「以球會友」，並且鼓勵青年實現自我價值，以提升未來自身競爭力。」
台灣籃球傳奇球星「三哥」周俊三，生涯曾多次代表中華隊出征，並且拿過三分球王、助攻王，身為宜蘭出身的籃球巨星，他透露，「希望在這次賽事中找到很多優秀的運動員，並且代表宜蘭走出國際，與亞洲好手切磋，大家可以有勇氣去挑戰更多未知的領域。」
此外，一個好的賽事也要感謝不少相關單位力挺，BiG行動夢想家基金會，在這次賽會特別感謝宜蘭縣政府、台灣啤酒、GoLite、娘家保健生技、BiG18頻道、BiG18紅磚屋、博德運動平台、宜蘭縣體育會籃球委員會、魏姐包心粉圓等單位大力支持，讓夢想化為現實，化不可能為可能。