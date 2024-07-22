拜登宣布退選！踏入政壇達55年　「不死老喬」白宮夢碎

我是廣告 請繼續往下閱讀
拜登人生屢遭波折 痛失3親屬
自幼家庭富裕的拜登亦曾歷經諸多挫折，在7歲時父親經商工作遭逢變故，工作並不穩定，改當起二手車銷售員，拜登家族也從富裕環境轉變為一班中產階級家庭；拜登在半工半讀之下，先在1965年完成德拉瓦大學歷史和政治學雙學位，並在3年後獲得了雪城大學(Syracuse University)的法學博士學位。
未料，在成為最年輕參議員不久，於1972年，拜登的妻子（Nalia Hunter）和年僅1歲的女兒娜歐蜜（Naomi Biden）在一場車禍中喪生，就連兩位兒子波伊（Beau）及杭特（Hunter）也身受重傷；而在2015年，曾擔任德拉瓦州檢察長，被視為拜登家族政治接班人的大兒子波伊，又因腦癌過世；就連拜登自身也曾在1988年接連遭遇腦動脈腫瘤和肺栓塞等重大生命危機，健康問題甚至影響到了其在參議院的工作；屢次重大劇變讓拜登的政治生涯遭遇衝擊，卻也同時讓全美看見了拜登家族在遭遇變故後的團結力，在2015年那一場為兒子舉辦的喪禮上，拜登閉幕仰天的畫面，讓全美民眾為之動容。
痛失愛子成參政動力 「不死老喬」問鼎白宮
在擔任參議員的長年過程中，拜登主要投入在外交領域，於美蘇冷戰期間擔任主張北約東擴，並限制對蘇聯的軍售，並多次主張介入巴爾幹半島問題；但在內政問題上，也曾因部分法案起草導致爭議，1994年，當時拜登曾是參議院的司法委員會的一員，一手推動俗稱「三振法案」的《暴力犯罪控制暨執行法案》，該法案導致非裔因毒品指控而遭大規模監禁，過度執法問題，直到2020年總統大選，都成為共和黨對手不斷攻擊的政治素材。
在2020年成功問鼎總統大位前，拜登曾兩度發起挑戰，第一次是在1988年大選，當時年僅45歲的拜登已有十餘年參議員資歷，宣布參與黨內初選，由於年輕且具資歷，一度也是黨內呼聲極高人選，卻因博士論文疑似抄襲案件，加上演講詞遭對手質疑抄襲英國工黨領袖基諾克(Neil Kinnock)的演講內容，過往對於學歷和生活的言詞逐一被放大檢視，最終先一步退出了選舉。
第二次則是在2008年，當時拜登早早在2017年1月就宣布參選，但當年初選遭遇到的是更為年輕且如日中天的歐巴馬，以及聲望和知名度都極高的希拉蕊（Hillary Clinton），拜登在募款上遭遇極大困難，最終還是敗下陣來；但隨即出現轉機，儘管與歐巴馬的初選過程中在外交政策的言詞辯論上多有摩擦，歐巴馬仍選擇了拜登擔任副總統一職，這也讓拜登的政治生涯出現重大變化，兩人在2008年大選成功攜手登頂，並於2012年連任，拜登展開了8年的副手生涯。
拜登於副總統職位上，多在外交政策與關係維繫上著墨，歐巴馬曾明確表達讓拜登負責伊拉克問題，拜登在第一任期內八度訪問伊拉克。中東問題和中南美洲外交關係，成為拜登副總統任內重要區塊，但他可能始料未及的是，這兩地卻在日後的總統任期，分別因以哈衝突和對中關係靠攏上，成為他外交政策上的最大困境。
拜登在2016年，因兒子波伊的驟逝影響，並未挑戰總統，而是將機會給了希拉蕊；然而，拜登並未離開美國人民的政治視野，仍在政策上持續對後來上任的川普予以嚴厲批判，並針對氣候變遷以及LGBTQ等議題發聲，而在2019年民主黨初選，路線較為中間溫和的拜登，對上了極左路線且極受三十歲以下民眾歡迎的桑德斯（Bernie Sanders），桑德斯主打對抗財團、教育免費等口號，雖在年齡上與拜登差不多年邁，卻征服了年輕群眾，拜登原先聲勢低迷，就連造勢活動都辦得意興闌珊。但隨著黨內對桑德斯成為最終候選人的未來抱持著極大隱憂，參眾兩院諸多政治巨頭在初選超級星期二前接連表態，拜登在14個州贏下了9州，逆轉了桑德斯，也成為最後跨入白宮的起點。
不僅健康問題成焦點 「黑歷史」阻礙拜登白宮之路
拜登的參選生涯就是其長年政治軌跡的縮影，每當進入參選過程，家族波動以及黑歷史總是成為其需跨過的檻，長期受酒癮毒癮的小兒子杭特除了對前妻布勒（Kathleen Buhle）暴力相向，還與已故兄長波伊的妻子海莉（Hallie Biden）發展關係，不倫戀、性侵、逃漏稅、非法持有槍枝，幾乎所有問題都出現在其子杭特身上，，甚至在2020選前還因「通烏門」醜聞，被控在筆電中發現了於2015年期間擔任烏克蘭天然氣公司「布利斯瑪」（Burisma）董事的杭特，涉嫌收受賄款，與其父拜登藉由職位，向烏克蘭施壓解雇調查天然氣公司的的檢察官，導致選情一度搖搖欲墜，就在各方認為十月驚奇是否就在此上演時，拜登最後仍靠著疫情對於川普帶來的巨大經濟和政治危機，驚險在搖擺州獲勝當選。
高齡81歲的拜登，身體與心智狀況在2019年選舉過程中就屢屢遭受質疑，拜登與女性互動的肢體接觸分際，也時常被美國媒體拿出來批判，執政的四年中，失言和口誤轉成了共和黨的政治資產，中間溫和的路線亦在全球地緣政治風險的推移之下，遂成為優柔寡斷的質疑聲浪，這些都是如今拜登黯然走下競選擂台的稻草。
更多「拜登宣布退選」相關新聞。